Após briga com marido, mulher de 35 anos é morta no Jardim Leonor, em Presidente Prudente

Uma mulher, de 35 anos, foi morta, na noite deste domingo (12), após uma briga com o marido, de 29 anos, no Jardim Leonor, em Presidente Prudente (SP). A Polícia Civil investiga o caso.

Conforme informações do Boletim de Ocorrência, a Polícia Militar foi acionada após uma testemunha comunicar que ocorreu uma discussão entre um casal e a mulher estava caída na rua, agonizando.

No local, os policiais localizaram a vítima em frente à sua residência e o marido teria fugido do local. A mulher foi socorrida à Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) da Zona Norte, onde foi constatado a morte.

Ainda segundo o documento policial, um vizinho da vítima informou que ouviu uma discussão entre o casal e, pouco depois, viu o marido da mulher saindo da casa.

Em seguida, a vítima saiu pedindo socorro e caindo na via, ensanguentada na cabeça, pescoço e tórax.

A Polícia Científica compareceu ao local e um dos peritos localizou uma faca. A vítima deve passar por exame necroscópico e a Polícia Civil segue investigando o caso.

