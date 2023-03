Após Câmara de Florianópolis negar título, UFSC aprova concessão de Doutor Honoris Causa para Gilberto Gil

Decisão foi divulgada na terça-feira, e surgiu após a câmara municipal da Capital negar o título de Cidadão Honorário ao artista por duas vezes. Cantor Gilberto Gil faz show em Florianópolis

Tiago Ghizoni/ NSC

A Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) aprovou por unanimidade a concessão do título de Doutor Honoris Causa para o cantor e compositor Gilberto Gil. A decisão foi divulgada na terça-feira (28) e surgiu após a Câmara Municipal negar o título de Cidadão Honorário de Florianópolis ao artista por duas vezes.

No domingo (26), Gil esteve na Capital para um show gratuito em comemoração ao aniversário da cidade. Antes da apresentação, ele recebeu o pedido de concessão do título. No total, 42 conselheiros e conselheiras da UFSC aprovaram o pedido.

No processo que concedeu o título ao artista, a universidade citou a contribuição do artista à cultura brasileira como cantor, compositor, multi-instrumentista, produtor musical, político e escritor. Gilberto Gil já foi ministro da Cultura e é imortal da Academia Brasileira de Letras.

A prisão do cantor, realizada na cidade em 1976, é abordada no documento (leia mais abaixo).

A UFSC tem 21 títulos de doutores Honoris Causa atribuídos em vida e quatro concedidos a personalidades já falecidas. O último deles, em 2021, foi destinado à memória da professora, jornalista e ex-deputada Antonieta de Barros.

O termo “Honoris Causa” é uma expressão em latim que significa “por causa de honra” e é a homenagem mais importante que pode ser concedida por uma universidade a uma personalidade eminente.

Preso na década de 1970

Gilberto Gil chegou a ser preso em Florianópolis na década de 1970, durante a ditadura militar. Na época, ele foi flagrado com maconha no Centro da cidade. O músico estava em um quarto de hotel da Avenida Hercílio Luz em 15 de julho de 1976 quando ocorreu a situação.

Na época da prisão em Florianópolis, o artista foi levado a julgamento e condenado a um ano de prisão por causa de um cigarro de maconha e outra pequena porção da droga. Além dele, o baterista Chiquinho, da banda, foi detido com a droga.

