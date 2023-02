Após Carnaval, postos do Poupatempo reabrem a partir do meio-dia nesta quarta-feira, no Oeste Paulista

O agendamento é obrigatório, com exceção dos postos 100% digitais. Postos do Poupatempo reabrem a partir do meio-dia nesta quarta-feira, no Oeste Paulista

Os serviços presenciais nos postos do Poupatempo voltam a funcionar, a partir do meio-dia desta quarta-feira (22), em diversas cidades do Oeste Paulista.

Para ser atendido, é obrigatório fazer o agendamento gratuito de data e horário pelos canais eletrônicos, no portal, no aplicativo Poupatempo Digital, totens de autoatendimento ou ainda pelo Assistente Virtual, chamado “P” no WhatsApp – (11) 95220-2974.

Nas unidades 100% digitais, o atendimento é por ordem de chegada, sem necessidade de agendamento.

Os atendimentos nos postos do Poupatempo são realizados para serviços que dependem da presença do cidadão para serem concluídos, como os de RG (primeira via e renovação com alteração de dados), transferência interestadual e mudança nas características de veículos, por exemplo.

Nas plataformas digitais já são 260 serviços online, para que o cidadão acesse quando e onde quiser. Entre as opções mais procuradas, estão pesquisa de débitos de veículos, renovação da CNH, Carteira de Trabalho Digital, Seguro-desemprego, licenciamento de veículos, atestado de antecedentes criminais, entre outros.

O Oeste Paulista conta com nove postos de atendimento nas cidades de Adamantina (SP), Álvares Machado (SP), Dracena (SP), Lucélia (SP), Pirapozinho (SP), Presidente Epitácio (SP), Presidente Prudente (SP), Presidente Venceslau (SP) e Teodoro Sampaio (SP).

Em Presidente Prudente, o Poupatempo fica localizado na Avenida Brasil, 1383, na Vila São Jorge. O telefone para contato é o (11) 4135-9700.

