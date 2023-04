Após casos de violência, projeto na Câmara prevê instalação de detectores de metais e portas giratórias em escolas de Limeira

Medida foi proposta por vereadora após ameaças de ataques em escolas, caso em que estudante foi preso com faca ao ameaçar colegas em Piracicaba e morte de professora na capital. Sessão da Câmara Municipal de Limeira

Divulgação/ Câmara Municipal de Limeira

Uma vereadora protocolou na Câmara de Limeira (SP) um projeto que prevê a implantação de detectores de metais e portas giratórias em escolas públicas e privadas.

A proposta foi apresentada após ameaças de atentados em escolas da região, de um caso no qual um estudante foi preso com uma faca ao ameaçar colegas em uma unidade de Piracicaba e de um ato consumado na cidade de São Paulo, no dia 20 de março, quando uma professora de 71 anos foi morta por um aluno de 13 anos.

“Precisamos tomar algumas medidas preventivas e mostrar para nossa população que faremos o que estiver ao nosso alcance para dificultar a entrada de armas de fogo e armas brancas em nossas escolas. Com este projeto queremos assegurar a segurança dos alunos, professores, funcionários e todos que estão dentro das escolas”, destaca a autora do projeto Lu Bogo (PL).

A vereadora avalia que a instalação do detector de metal ou da porta giratória ajudará no monitoramento da possível entrada de objetos que podem colocar em risco a segurança das pessoas. “Nos bancos, prédios federais, assembleias legislativas e em algumas repartições públicas já é comum esta averiguação e, para maior segurança de nossos estudantes e professores, vamos permitir que as escolas adotem essas medidas de segurança”, completa a parlamentar, ao justiticar a iniciativa.

Na última semana, a parlamentar apresentou um projeto que tratava apenas das escolas municipais e, no dia 30, retirou ele e protocolou um mais abrangente, que engloba também as escolas estaduais e particulares do município.

O projeto será lido na próxima sessão ordinária, nesta segunda-feira (3), e seguirá para análise das comissões permanentes da Casa. Para que se tornei lei e entre vigor, é necessário aprovação em duas votações na Câmara e que seja sancionado pelo prefeito.

Caso recente em Piracicaba

No último dia 22 de março, um estudante de 19 anos foi preso em flagrante depois de ameaçar colegas em uma escola estadual de Piracicaba (SP). Ele estava armado com um cutelo, um tipo de faca usado para cortar carnes. Segundo a Polícia Militar, ele confessou que pretendia fazer um massacre, mas ninguém se feriu.

Estudante de 19 anos é preso após invandir escola com faca em Piracicaba

Segundo o registro da PM, as equipes foram acionadas para a Escola Estadual Carolina Mendes Thame. No local, os policiais se depararam com alunos e funcionários gritando e correndo. Alguns chegaram a gravar vídeos da correria (assista acima).

Os PMs foram informados que um jovem estavam dentro da escola com uma faca. Com a descrição física do agressor, conseguiram encontrá-lo no estacionamento. Ele segurava o cutelo. A equipe conseguiu que ele largasse a arma e o abordou e algemou.

A confusão teria começado após uma discussão entre colegas no intervalo. Durante a briga, o jovem foi até a sala de aula e buscou a arma, que estava guardada na mochila dele. A vítima é um adolescente de 17 anos, que conseguiu fugir.

Estudante ameaçou colega com cutelo em escola de Piracicaba

Divulgação/Polícia Militar

Segundo a Polícia Militar, o jovem de 19 anos informou que estava há algum tempo acompanhando vídeos sobre os massacres em escolas e que tinha pretensão de fazer algo parecido.

O suspeito foi preso e levado para a delegacia de plantão, onde ficou preso em flagrante por tentativa de homicídio. Ele ficou à disposição da Justiça.

Em nota, a Secretaria Estadual de Educação informou que assim que percebeu o estudante com uma arma nas mãos, acionou a ronda escolar. Segundo a pasta, ninguém se feriu.

“A escola seguirá trabalhando a cultura de paz, respeito ao próximo e bons hábitos por meio das ações do Programa de Melhoria da Convivência e Proteção Escolar (Conviva-SP). E também já contou com projetos e palestras sobre o assunto e continuará trabalhando este tema”, informou a secretaria.

