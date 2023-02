Após chuvas fortes provocarem estragos, Mogi das Cruzes decreta situação de emergência

Segundo a Prefeitura de Mogi, temporais atingiram diversos bairros da cidade. Bairros localizados às margens do Rio Jundiaí foram os que registraram as chuvas mais intensas no município nos últimos dias. Clube de Campo de Mogi das Cruzes ficou alagado por conta da chuva

Reprodução/ TV Diário

A Prefeitura de Mogi das Cruzes decretou na noite de sexta-feira (3) situação de emergência no município após as chuvas fortes durante os últimos dias provocarem estragos. O decreto 21.572 foi publicado no Portal da Prefeitura.

Entre as justificativas apresentadas pela administração municipal, estão as fortes chuvas que atingiram a cidade nos últimos dias e que causaram estragos em diversos bairros. Uma força-tarefa foi criada esta semana para atendimento aos bairros e uma sala de situação para agilizar o atendimento à população, tendo como prioridade a segurança e o bem-estar dos moradores.

“Até o momento, temos 24 moradores da região do Oropó que ficaram desalojados e foram abrigados pela prefeitura. Mas o cenário é grave em praticamente todas as regiões da cidade. Com o decreto de situação de emergência, a prefeitura tem condições de pleitear com mais rapidez recursos complementares junto ao Governo do Estado – este decreto, inclusive, auxilia no reconhecimento da situação emergencial na cidade pela Defesa Civil Estadual”, disse o prefeito Caio Cunha (Podemos).

Segundo a Prefeitura, os 24 desalojados pertencem a nove famílias e receberam abrigo na Escola Municipal Florisa Faustino Pinto, mas a prefeitura está atendendo outros moradores que não precisaram ou não quiseram deixar suas residências em locais afetados pelas chuvas em diversas regiões da cidade. As ações já atenderam mais de 480 pessoas, de pelo menos 135 famílias, que receberam itens de primeira necessidade como kits de limpeza, colchões, cobertores e cestas básicas.

Equipes de manutenção também estão nas ruas para a realização de trabalhos de limpeza, manutenção dos locais afetados e apoio às famílias.

Os bairros localizados às margens do Rio Jundiaí foram os que registraram as chuvas mais intensas no município nos últimos dias. De domingo até esta quinta-feira, a região do Jardim Santos Dumont registrou 270,2 milímetros de chuva. O grande volume registrado em dias seguidos dificulta a absorção da água pelo solo e o escoamento pelos sistemas de drenagem, córregos e rios.

Vittorio Ferla