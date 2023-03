Após chuvas, São João da Boa Vista decreta situação de emergência para facilitar liberação de verbas

No sábado (25), a água invadiu casas e alagou ruas, principalmente no Centro. Veja as ruas mais afetadas. Chuva em São João da Boa Vista (SP) causa pontos de alagamentos

A Prefeitura de São João da Boa Vista (SP) decretou situação de emergência por conta das chuvas dos últimos dias que causaram alagamentos em pontos do município. No sábado (25), a água invadiu casas e alagou ruas, principalmente no Centro.

As enchentes, segundo a administração municipal, causaram danos a pessoas e bens públicos e privados. O decreto, de segunda-feira (27), pode facilitar a chegada de verbas para obras na cidade, já que os recursos municipais não estão sendo suficientes.

São João da Boa Vista decreta estado de emergência após chuva forte atingir a cidade

“O decreto abriria frente junto ao governo do estado e federal, para a gente vir a ser priorizado na distribuição de repasses”, disse a chefe de gabinete de São João, Thamires Montiel Maciel.

O documento aponta chuvas constantes e em grande volume entre novembro de 2022 e fevereiro deste ano.

Entre os pontos mais afetados estão:

Área Central: Rua Oscar Janson; Rua José Aguiar; Rua Padre Josué; Rua Agostinho Pires de Aguiar; Rua Floriano Peixoto; Rua Prudente de Moraes; Rua Riachuelo; Rua Marechal Deodoro ; Rua Senador Saraiva; Rua Liberdade; Rua Professor Hugo Sarmento; Rua Visconde do Rio Branco; Rua Campos Sales e Rua Saldanha Marinho.

