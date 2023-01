Após cinco dias de interdição, trecho da Rodovia Raposo Tavares é parcialmente liberado em Presidente Venceslau

Os trabalhos de limpeza começaram no último domingo (22), após a lama ter invadido novamente a pista na altura do km 629,950. Faixa um da pista leste foi liberada para o trânsito de veículos na Rodovia Raposo Tavares (SP-270), em Presidente Venceslau (SP)

A Polícia Rodoviária liberou uma pista da Rodovia Raposo Tavares (SP-270), no km 629,950 nesta quinta-feira (26), em Presidente Venceslau (SP). A pista foi invadida por lama no último domingo (22), após uma forte chuva atingir o local.

Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária, a faixa um da pista leste foi liberada para o tráfego de veículos que transitam no sentido interior-capital.

Já a faixa dois e o acostamento da via permanecem interditados devido ao acúmulo de detritos e lama no local.

A Concessionária Cart, responsável pela manutenção da rodovia, continua realizando a sinalização devido o prosseguimento dos trabalhos de limpeza.

Apesar da interdição parcial, a rodovia está liberada para todos os veículos.

Nova invasão

Um alagamento ocasionado por fortes chuvas neste domingo (22) provocou a interdição total do sentido leste da Rodovia Raposo Tavares, na altura do km 629,950, em Presidente Venceslau.

O mesmo trecho precisou ser interditado no último dia 14 de janeiro, também devido a uma grande quantidade de lama que invadiu o local. Os trabalhos de limpeza começaram no mesmo dia da invasão, após o temporal que atingiu a região.

No entanto, no dia 17 de janeiro, o trecho voltou a ser invadido pela lama. Depois de cinco dias de interdição, o local foi totalmente liberado ao trânsito de veículos no último dia 18 de janeiro.

No início, a Polícia Rodoviária informou que o local atingido ficava na cidade de Caiuá (SP). Porém, em nova consulta, foi constatado que o km 629,950 pertence a Presidente Venceslau.

