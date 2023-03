Após colidir na traseira de veículo, motorista é presa por embriaguez ao volante em Santo Anastácio

Ocorrência foi registrada na Rodovia Raposo Tavares (SP-270), na noite desta terça-feira (28). Motorista, de 41 anos, foi submetida ao teste de bafômetro, que confirmou a ingestão de álcool

Uma mulher, de 41 anos, foi presa por embriaguez ao volante após colidir na traseira de outro veículo na Rodovia Raposo Tavares (SP-270) nesta terça-feira (28), em Santo Anastácio (SP).

De acordo com a Polícia Rodoviária, a equipe foi acionada para atender um acidente de trânsito no km 596,700, no sentido leste da rodovia. No local, foi solicitado teste de bafômetro aos condutores dos dois veículos envolvidos na colisão traseira.

A motorista de um dos carros, moradora de Presidente Bernardes (SP), realizou o teste de etilômetro ativo, que resultou 0,59 miligramas por litro de álcool no ar.

Já o outro condutor, um homem de 24 anos, morador de Santo Anastácio, realizou o teste, que negou a ingestão de álcool.

Os motoristas sofreram ferimentos leves.

Diante do resultado, foi dado voz de prisão em flagrante a mulher por embriaguez ao volante. Ela foi encaminhada à Delegacia de Polícia de Presidente Venceslau (SP).

O delegado plantonista decretou a prisão em flagrante pelo crime de embriaguez ao volante e lesão corporal culposa. Não foi arbitrada fiança e a motorista permaneceu presa à disposição da justiça, aguardando audiência de custódia.

