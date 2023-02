Após colisão traseira, carro bate em poste e motorista fica ferido na zona Norte de Ribeirão Preto, SP

Veículo dirigido pela vítima foi atingido por carro no bairro Ipiranga. Causas devem ser apuradas. Após ser atingido na traseira, Fiat Uno bateu em poste na zona Norte de Ribeirão Preto, SP

Um carro colidiu com um poste de energia na Rua General Câmara, zona Norte de Ribeirão Preto (SP), na tarde desta terça-feira (21).

Segundo o tenente do Corpo de Bombeiros Frank Andrade, o veículo, um Fiat Uno, foi “lançado” contra o equipamento após ser atingido na traseira por um carro no bairro Ipiranga.

Com o impacto, o motorista do Uno sofreu uma lesão no tórax e chegou a ficar retido no carro. O trabalho foi dificultado por causa dos fios do poste que ficaram soltos, conforme explica o tenente.

“É um cenário muito inseguro, porque envolve energia elétrica e é um ‘inimigo invisível’. A gente não sabe em qual momento a vítima ou o bombeiro pode ser eletrocutado”, afirmou Andrade.

A vítima foi encaminhada ao Hospital das Clínicas (HC) e não teve o estado de saúde divulgado. O g1 entrou em contato com a Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL), mas não obteve resposta até a última atualização do texto.

As circunstâncias da colisão devem ser investigadas pela Polícia Civil.

