Após confirmação de dengue tipo 2, prefeitura faz bloqueio químico na Região Leste de Porto Alegre

Trechos das ruas Ernesto Araújo, Vidal de Negreiros, Guarani e Martins de Lima receberam aplicação de inseticida, de acordo com Secretaria Municipal de Saúde. Fiscalização contra a dengue em Porto Alegre

A prefeitura de Porto Alegre fez, na quarta-feira (1º), uma ação de bloqueio químico na Região Leste da cidade, medida que ocorreu após a confirmação do primeiro caso de pessoa contaminada pelo vírus dengue tipo 2 (DENV-2) da Capital.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, trechos das ruas Ernesto Araújo, Vidal de Negreiros, Guarani e Martins de Lima receberam aplicação de inseticida.

O raio da aplicação foi de 150 metros a partir do local onde o paciente passou o período de viremia (quando o vírus circula pelo organismo).

Conforme a secretaria, a suspeita de contágio foi recebida em 16 de fevereiro. O resultado que confirmou a contaminação saiu no dia seguinte. O caso é autóctone, ou seja, o contágio não ocorreu fora da cidade, mas dentro de Porto Alegre.

Sobre o paciente, a prefeitura disse que não divulga dados, somente que a região de residência é a Zona Leste da Capital, bairro Vila São José.

A diretora-adjunta da Vigilância em Saúde do município, Fernanda Fernandes, diz que a situação não causa surpresa.

“Não foi surpresa, porque o estado já havia alertado os municípios sobre a projeção de risco de um cenário com elevado número de casos em 2023, principalmente em virtude da epidemia de 2022”, diz.

No ano passado, pelo menos 4.666 casos foram confirmados em Porto Alegre, sendo mais de 83% autóctones. Além disso, 792 pessoas que tiveram suspeita clínica de dengue não fizeram o exame. Assim, os casos são analisados do ponto de vista epidemiológico (variáveis de tempo e local) para classificação final. Em 2022, no mesmo período de análise de 2023 (até Semana Epidemiológica 8 – até 25 de fevereiro), eram 27 casos confirmados, sendo 24 autóctones. Neste ano, foram 11 confirmados, sendo um autóctone.

Ações da prefeitura

De acordo com a Secretaria de Municipal de Saúde, em 46 bairros (65% da população), é mantido monitoramento do Aedes aegypti por 910 armadilhas, com vistorias semanais para controle da infestação vetorial. Agentes de combate a endemias e a equipe de fiscalização ambiental percorrem o território, em atendimento a demandas de cidadãos e instituições, para busca, identificação e eliminação de criadouros.

A Vigilância em Saúde, visando a disseminação de informações e monitoramento da situação vetorial e epidemiológica da cidade, também faz ações para outros órgãos municipais, a depender da complexidade.

