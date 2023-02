Após contato com ouriço, cachorro é resgatado com espinhos na cabeça e focinho, em Presidente Prudente

Animal foi encaminhado ao Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) e passou por atendimento médico em uma clínica veterinária. Cachorro é resgatado com espinhos após contato com ouriço, em Presidente Prudente (SP)

Defesa Civil

Um cachorro foi resgatado pela Defesa Civil com diversos espinhos na região da cabeça após ter contato com ouriço, em Presidente Prudente (SP).

A ação ocorreu na Avenida Juscelino Kubistchek, na última sexta-feira (3).

Conforme a Defesa Civil, uma viatura transitava pela via e populares solicitaram apoio para socorrer um cachorro, que teve contato com um ouriço e estava com diversos espinhos na região da cabeça.

O animal foi conduzido ao Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) e passou por atendimento médico em uma clínica veterinária. O cachorro foi sedado para a remoção dos espinhos.

A Defesa Civil informou ainda que o animal não é chipado, o que dificulta a localização de seu dono, e, caso o proprietário não seja localizado, o cachorro será disponibilizado para adoção.

