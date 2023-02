Após cortar 37 árvores nativas em propriedade rural, mulher é multada em R$ 11,1 mil em Paulicéia

Polícia Ambiental foi até o local após uma denúncia, nesta quinta-feira (9). Mulher é multada em R$ 11,1 mil pelo corte de 37 árvores, em Paulicéia (SP)

Uma mulher foi autuada, nesta quinta-feira (9), em R$ 11,1 mil pelo corte irregular de 37 árvores nativas, em uma propriedade rural, em Paulicéia (SP).

Segundo a Polícia Ambiental, os agentes foram acionados para atender uma denúncia de corte de árvores. No local, foi constatada a supressão de 37 árvores da espécie, conhecida popularmente como, amendoim bravo.

Um Auto de Infração Ambiental no valor de R$ 11,1 mil foi elaborado por explorar através de corte isolado qualquer tipo de vegetação nativa fora de área de reserva legal sem aprovação prévia do órgão ambiental competente.

