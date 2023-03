Após corte em repasses, fila para colocação de marca-passo cresce no RS

Em dezembro de 2021, Ministério da Saúde editou portaria reduzindo valores orçamentários para próteses e outros materiais para procedimentos cardíacos. Diante do impasse, muitos pacientes precisam ser internados em UTI. Aumenta a fila de espera de pacientes que aguardam por um marca-passo no RS

Após o corte nos repasses pelo Ministério da Saúde, vem crescendo a fila de pacientes que aguardam a cirurgia para colocação de marca-passo no Rio Grande do Sul.

Em dezembro de 2021, a pasta editou uma portaria reduzindo os valores orçamentários para próteses e outros materiais para procedimentos cardíacos, o que inclui marca-passos e geradores para marca-passo. Com isso, passou a remunerar apenas uma parte do que custa cada aparelho. O restante tem que ser pago pelos próprios hospitais, que alegam não terem recursos suficientes para repassar aos fornecedores.

O Ministério da Saúde diz que os valores da tabela são parâmetros mínimos e que devem ser complementados por estados e municípios, segundo pioridades locais e regionais. No entanto, não informou se vai rever a tabela.

O Instituto de Cardiologia informa que o problema foi relatado ao Ministério Público do RS e às secretarias estadual e municipal da Saúde. O governo do estado diz que não tem previsão orçamentária para esses equipamentos e que solicitou ao Ministério da Saúde a revisão dos valores.

O marca-passo é um aparelho que regula os batimentos cardiacos e precisa funcionar sem parar. Para isso, depende de uma bateria, que tem duração de 10 anos e precisa ser trocada pelo menos seis meses antes de o prazo terminar. No RS, 18 hospitais fazem a cirurgia para implantar o equipamento ou trocar a bateria.

O cardiologista Fernando Luchese diz que só o hospital onde atua, a Santa Casa, faz cerca de 400 cirurgias por ano para implantação ou troca do equipamento. Luchese calcula que só ele tenha 50 pacientes na fila de espera, muitos em UTI. Em vários casos, os pacientes acabam recorrendo à Justiça.

“Toda a semana, nós temos de 6 a 7 pacientes que colocamos em judicialização ou que tentamos atrasar um pouco mais. Outros estão em situação tão critica que nós colocamos na UTI. Deixamos na UTI com marca-passo externo funcionando até se resolver o problema. Eles são dependentes do marca-passo. Se o marca-passo para, o coração para” , diz Luchese

Um dos equipamentos utilizados para casos de arritmia severa é o cardioversor, um marcapasso maior e que faz uma descarga elétrica mais forte. O valor do aparelho é de R$ 50 mil, mas o SUS cobre agora só R$ 18 mil. A implantação dele evitaria que muitos pacientes entrem em outra fila de espera, a do transplante.

“É uma diferença de R$ 32 mil. O que aconteceu? Ninguém mais implantou esse negócio. Aí os pacientes pioram de situação e entram na fila de transplante. Estamos vivendo uma situação muito ruim. Eu nunca tive uma situação dessas em toda a minha carreira de tantos anos de medicina”, diz Lucchese.

Fábio Canellas, presidente da Sociedade de Cardiologia do RS, diz que o problema era previsível.

“Isso é um problema que a gente sabia que ia acontecer, já vem desde o ano passado. A gente sabia que isso um dia ia acontecer.

Pacientes e médicos lidam com angústia

O marido da atendente Carla Fagundes, por exemplo, sofreu um infarto em 2017 e tem vários problemas no coração. Aos 37 anos, ele precisa de um marca-passo, mas desde o início de janeiro está internado no Instituto de Cardiologia de Porto Alegre, aguardando para implantar o equipamento.

“O médico falou que ele precisa 100% do aparelho. Ele só sai dali com o aparelho. Quer dizer que, se o aparelho não vier, ele vai ficar mais quantos meses ali?”, questiona Carla.

Celso dos Santos Azevedo também passa pela angústia. Sua mãe enfrenta, aos 91 anos, a mesma espera. Só que, no caso dela, é para trocar a bateria que mantém o equipamento funcionando.

“Ela já está internada há uns 30 dias, mais ou menos, e nós estamos aguardando um gerador que tem que vir pra ela. Até agora não apareceu”, diz.

A informação do hospital para a família é de que não existe previsão de quando a troca vai chegar. Só no Instituto de Cardiologia, são 26 pessoas na fila de espera. “Ela está precisando, precisa colocar no coraçãozinho dela. A gente fica muito angustiado, porque não sabe o que pode acontecer. Mas a demora vai angustiando”, conta.

