Após decisão da Justiça, placas e redutores de velocidade são instalados na Rodovia do Contorno, em Volta Redonda

Medida emergencial pretende proporcionar mais segurança aos motoristas que trafegam pela via. Placas de sinalização são instaladas na Rodovia do Contorno, em Volta Redonda

Após determinação da Justiça, a Rodovia do Contorno, em Volta Redonda (RJ), recebeu na manhã desta quinta-feira (9) a instalação de redutores de velocidade e placas de sinalização. A medida emergencial pretende proporcionar mais segurança aos motoristas que trafegam pela via.

A estrada liga a Via Dutra a Lúcio Meira e é conhecida pelo alto número de acidentes, sendo alguns fatais, como o do final de janeiro que matou quatro pessoas, entre elas um bebê de um ano.

As mudanças foram executadas pela prefeitura de Volta Redonda e o Departamento de Estradas de Rodagem do Rio de Janeiro (DER).

“Não concordamos que a estrada fique assim, sem alguma ação para salvar vidas. Reforçamos a questão da decisão judicial junto ao Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre e buscamos com o DER algumas soluções emergenciais, até que o Dnit se organize para iniciar as melhorias na rodovia”, afirmou o prefeito, Antônio Francisco Neto.

A meta da força-tarefa é que os redutores fiquem nos seis pontos onde foram montadas as bases e ilhas de segurança, que atualmente operam para redução de velocidade dos veículos que circulam pela via.

Foram instalados cones, placas, barreiras e redutores, além de ter a presença de equipes de segurança no local durante 24 horas por dia. As novas recomendações de segurança também contam com sinalização noturna, com o uso de painéis luminosos.

A prefeitura informou que uma nova reunião com o Dnit e o DER-RJ está marcada para a próxima segunda-feira (13), às 15h, para discutir os próximos passos que serão dados pelos órgãos públicos em relação à rodovia.

