Após decisão do ministro Lewandowski, três cidades do Alto Tietê permanecem com mesmos valores do FPM para 2023

Após o ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinar que a distribuição do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) de 2023 tenha como patamar mínimo os coeficientes de distribuição utilizados em 2018, três cidades do Alto Tietê continuam com mesmos valores do fundo para este ano. Biritiba-Mirim, Salesópolis e Poá são os municípios da região que serão beneficiados.

As três cidades tinham sofrido redução nas quotas do FPM deste ano após cálculo do Tribunal de Contas da União (TCU) com base na prévia do Censo 2022, que indicou queda na população destes municípios. O levantamento do IBGE que contabiliza a população brasileira ainda não foi concluído.

Em Biritiba-Mirim, o coeficiente do FPM havia passado de 1,60 em 2022 para 1,40 neste ano, enquanto em Poá de 3,40 para 3,20 e em Salesópolis de 1,20 para 1,00.

O tamanho da população por cidade é um dos fatores utilizados para calcular o valor da verba do FPM. Os municípios que possuem populações pequenas demais para gerar arrecadação própria são os mais afetados com a redução dos recursos, pois têm no fundo sua principal fonte de receita.

Regras do FPM

Pelas regras do FPM, os Estados e o Distrito Federal recebem 22,5% da arrecadação do IR (Imposto de Renda) e do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados). Esse valor então é distribuído aos municípios, de acordo com o número de habitantes.

O repasse é estabelecido com base em faixas populacionais e as diferentes faixas têm direito a valores maiores quanto maior a população.

Assim, se um município perde população e, com isso, muda de faixa, ele acaba perdendo recursos. Isso afeta particularmente os municípios menores, que têm populações pequenas demais para gerar arrecadação própria e têm no FPM sua principal fonte de receita.

A Confederação Nacional dos Municípios (CNM) estima que 702 municípios poderiam perder recursos com base na estimativa populacional da prévia do Censo, somando mais de R$ 3 bilhões. Os Estados com mais municípios impactados seriam Bahia (99), Minas Gerais (83) e São Paulo (72).

Posição das prefeituras

A Prefeitura de Poá informou que ingressou com ação na Justiça Federal por considerar ilegal a adoção, pelo TCU, do Censo de 2022 para fins de redução de coeficiente de repasse do FPM. Todavia, a decisão do STF evita que Poá e os demais municípios brasileiros em idêntica condição sofram redução de repasses no presente exercício.

Ainda segundo a administração de Poá, a decisão do TCU foi ilegal, pois fere a Lei Complementar 165/2019 e, por isso, foi suspensa pelo STF.

A Prefeitura de Salesópolis informou que foi ajuizada ação no dia 10 de janeiro, que tramita perante a 2ª Vara Federal de Mogi das Cruzes.

A administração municipal ainda disse que entende que o TCU não poderia ter aprovado os coeficientes destinados ao cálculo das quotas referentes ao FPM, tomando como base um resultado prévio do Censo 2022, que foi extremamente deficitário e que, no caso de Salesópolis, foi sequer concluído. Caso mantido o coeficiente aprovado, o município poderá deixar de receber aproximadamente R$ 3.862.554,00 no ano.

A Prefeitura também disse que acompanhou de perto os trabalhos do Censo e pode constatar que o levantamento realizado neste município não foi satisfatório, pois diversas residências não foram visitadas pelos recenseadores.

Já a Prefeitura de Biritiba-Mirim não respondeu aos questionamentos do g1 até o momento.

