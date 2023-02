Após decisão do STJ, duas mulheres condenadas por latrocínio em Biritiba Mirim são absolvidas e soltas

Ana Paula Feron Rodrigues e Patricia Alves Montanaro foram presas por suspeita de participação no crime. Jainer Rondina Costa e Leonel Costa foram assassinados a pauladas em 2016, segundo a polícia. Mulheres condenada a 60 anos de prisão por latrocínio em Biritiba Mirim são soltas

Depois de decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), duas mulheres condenadas por latrocínio em Biritiba-Mirim foram absolvidas e soltas. O crime aconteceu em setembro de 2016.

Uma delas, Ana Paula Feron Rodrigues, ficou seis anos na cadeia. Ela foi solta em 4 de fevereiro. O ministro Reynaldo Soares da Fonseca absolveu Ana Paula, que atualmente está com 25 anos. Ela havia sido condenada a 60 de prisão por latrocínio. As informações estão no site do Superior Tribunal de Justiça.

Jainer Rondina Costa, de 63 anos, e Leonel Costa, de 71, foram assassinados a pauladas, segundo a polícia. Os corpos foram localizados perto da casa onde moravam, no bairro Casqueiro, em Biritiba-Mirim.

Os policiais encontraram a casa revirada e o carro do casal foi levado pelos criminosos. Na época, um homem de 50 anos e três mulheres foram presos por latrocínio, que é o roubo seguido de morte.

TV Diário/Reprodução

Ainda de acordo com o texto divulgado pelo STJ, na fase do inquérito policial o autor confessou o crime e apontou o envolvimento de Ana Paula, presa em flagrante em 2016 e condenada em 2018.

Na sentença, o juiz afirmou que, como já vinha respondendo presa, a ré não poderia recorrer em liberdade. O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP), confirmou a condenação em 2019.

No habeas corpus submetido ao STJ, a defesa de Ana Paula argumentou que a condenação fundamentada exclusivamente em depoimento tomado no inquérito contraria o devido processo legal.

Ainda na fase extrajudicial o próprio autor se retratou, revelando que, Ana Paula, não tinha nada a ver com o latrocínio. O ministro apontou que os policiais, quando ouvidos na fase judicial, apenas repetiram a versão do corréu colhida na delegacia, dando aparência de prova judicializada, mas sem nada agregar a prova produzida no inquérito.

Segunda absolvida e solta

No fim da tarde desta terça-feira (14), a produção do Diário TV recebeu a informação de que uma segunda mulher, Patricia Alves Montanaro, presa pelo mesmo crime, também foi absolvida.

A advogada Mylena Brito de Souza deu detalhes do processo. “O processo de latrocínio com uma condenação definitiva de 60 anos de reclusão, onde haviam duas pessoas inocentes presas injustamente. Nós conseguimos, através de um habeas corpus que fosse considerado que, realmente, Ana Paula e Patrícia eram inocentes nesse caso. E a nossa felicidade foi muito grande em poder buscá-las e participar desse momento, do reencontro delas com a família”, explicou.

