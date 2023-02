Após denúncia, trio é preso com mais de 70 sachês de cocaína em Flórida Paulista

Patrulhamento da Força Tática localizou a maioria dos entorpecentes próximos ao muro de um residência, nesta quinta-feira (16). Três pessoas foram presas por tráfico de drogas, em Flórida Paulista (SP)

Polícia Militar

Três pessoas foram presas em flagrante por tráfico de drogas, nesta quinta-feira (16), após a Polícia Militar localizar 78 sachês de cocaína na residência em que estavam, em Flórida Paulista (SP).

Segundo informações da corporação, por volta das 20h, o patrulhamento da Força Tática do município recebeu uma denúncia dizendo que havia uma certa quantidade de cocaína na residência de uma mulher de 19 anos.

Diante das informações, durante fiscalização, a equipe abordou um homem, de 23 anos, que vendia entorpecentes. Com ele, foram encontradas duas porções de cocaína. Em seguida, os policiais avistaram outro indivíduo tentando arremessar o restante das drogas.

Com apoio das demais equipes, foi realizada a abordagem de quatro indivíduos que estavam na casa. Além disso, durante vistoria, os policiais encontraram uma balança de precisão e as drogas que foram arremessadas ao muro da residência, que totalizou 76 sachês de cocaína.

De acordo com a Polícia Militar, quatro pessoas foram conduzidas ao Plantão Policial de Adamantina, sendo dois homens e duas mulheres. Foi ratificada a voz de prisão aos três suspeitos maiores de idade. Ainda, foi constatado que um dos homens havia mandado de prisão contra ele, portanto

