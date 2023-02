Após desaparecer, homem é encontrado morto em rodovia do interior de SP

Ezequiel Gilberto Pereira de Souza, de 42 anos, estava desaparecido desde quarta-feira (22). Corpo foi encontrado às margens da BR-153, em Lins (SP). Corpo de homem desaparecido é encontrado em Lins

Arquivo pessoal

Um homem foi encontrado morto, na manhã de domingo (26), às margens da Rodovia Transbrasiliana (BR-153), em Lins (SP).

De acordo com a Polícia Militar, Ezequiel Gilberto Pereira de Souza, de 42 anos, estava desaparecido desde quarta-feira (22). O corpo dele foi encontrado em estado de decomposição e sem marcas de violência, atrás de um motel, próximo à rodovia.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) da cidade. A Polícia Civil vai investigar o caso.

