Após desferir 20 facadas contra companheira, homem é preso em flagrante por tentativa de feminicídio em Teodoro Sampaio

A vítima, de 38 anos, foi encaminhada ao Hospital Regional de Presidente Prudente (SP), e seu quadro de saúde é considerado estável. Homem foi preso em flagrante na madrugada deste domingo (26), em Teodoro Sampaio (SP)

Um homem, de 48 anos, foi preso em flagrante após desferir cerca de 20 facadas contra a companheira, de 38 anos, na madrugada deste domingo (26), no bairro Cohab Cris, em Teodoro Sampaio (SP).

De acordo com o delegado que registrou o caso, Frederico Melo, o suspeito foi localizado na Rua Eduardo Ulloffo pelos policiais militares e encaminhado a delegacia.

O homem disse à Polícia Civil que, após chegarem à residência, a mulher “partiu para cima dele com uma faca”, ele tirou o instrumento dela e, em seguida, a esfaqueou. O indivíduo informou ainda que não se lembra do ocorrido, pois teria sofrido um apagão.

A arma do crime não foi encontrada.

A vítima foi encaminhada a unidade de saúde do município com cerca de 20 ferimentos causados pela arma branca. Devido a gravidade dos ferimentos, ela foi transferida para o Hospital Regional (HR) de Presidente Prudente (SP).

Em nota ao g1, o HR informou que a paciente em questão, 38 anos, deu entrada na unidade às 01h57 da madrugada deste domingo (26), onde foi prontamente atendida pela equipe médica e multiprofissional. “Neste momento, seu estado de saúde é considerado estável”, finalizou a nota.

O homem foi preso em flagrante e permanece à disposição da Justiça.

