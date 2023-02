Ponto conhecido como Serra da Mutuca estava interditado em ambos os sentidos desde a última sexta-feira. Após deslizamentos de terra, trecho da RJ-153 que liga Barra Mansa a Valença é liberado

Divulgação/Defesa Civil

Após deslizamentos de terra, o trecho da RJ-153 conhecido como Serra da Mutuca foi liberado na tarde desta sexta-feira (17). A estrada liga o distrito de Amparo, em Barra Mansa (RJ), a Santa Isabel do Rio Preto, em Valença (RJ).

A rodovia estava interditada nos dois sentidos desde a última sexta-feira (10). Segundo a Defesa Civil de Valença, a decisão de fechar a estrada foi devido ao risco de novas quedas de barreira.

A via foi totalmente liberada após ser feito um reparo temporário para fechar uma cratera que estava impedindo o tráfego no local.

De acordo com o Departamento de Estradas e Rodagem (DER), um estudo técnico já foi realizado e a previsão é iniciar as obras emergenciais em março.

Em caso de chuva, a rodovia voltará a ser interditada para garantir a segurança dos motoristas. As rotas alternativas são passar por Quatis e Conservatória, distrito de Valença.

Trecho da RJ-153 que liga Barra Mansa a Valença é liberado

Divulgação/Defesa Civil de Valença

Clique aqui e siga o g1 no Instagram

VÍDEOS: as notícias que foram ao ar na TV Rio Sul

Vittorio Rienzo