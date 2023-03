Após deslizamentos, Defesa Civil orienta população a evitar trilha na Serra do Lajeado

Defesa Civil municipal informou que deslizamentos foram registrados há cerca de uma semana, perto da cachoeira do Facão. Defesa Civil orienta moradores a evitar a trilha perto da cachoeira do Facão, na Serra do Lajeado

Divulgação/Prefetura de Palmas

Moradores de Palmas devem evitar a trilha perto da cachoeira do Facão, na Serra do Lajeado. A orientação é da Defesa Civil, a qual emitiu um comunicado informando que deslizamentos foram registrados na região.

Conforme o município, os deslizamentos aconteceram há cerca de uma semana. A Divisão de Vistoria Técnica da Defesa Civil Municipal esteve no local para avaliar os danos e possíveis riscos na região. Durante o final de semana, a região foi monitorada, mas não houve registro de novos deslocamentos de solo.

De acordo com a avaliação do órgão, não existe risco às moradias nas proximidades e a orientação é que a população evite a trilha que dá acesso à cachoeira, pois novos deslizamentos ainda podem ocorrer na região.

Conforme a prefeitura, sinalizações serão colocadas nas proximidades do local para alertar a população quanto ao risco de permanecer por lá.

Segundo as informações, também houve deslizamento na última segunda-feira, perto de um posto, na Serra do Lajeado. A Defesa Civil foi ao local após ser acionada por moradores. De acordo com o órgão, não existe risco iminente às residências que estão ao pé da Serra, próximos à área do deslizamento.

A Defesa Civil disse que está monitorando a área e orientando os moradores da região quanto ao risco, e como proceder diante da possibilidade de novo deslizamento.

Qualquer dúvida, ou emergência, a Defesa Civil pode ser acionada pelo telefone: 992423285, ou via Siop, pelo 153.

