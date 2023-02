Após dez dias internada, mulher esfaqueada pelo companheiro morre em Adamantina

Crime aconteceu no último dia 11 de fevereiro, em Lucélia (SP). Homem também esfaqueou os dois filhos, de 11 meses e quatro anos, que seguem internados. Homem esfaqueou dois filhos e a esposa na tarde deste sábado (11), em Lucélia (SP)

Polícia Militar

Uma mulher, de 27 anos, morreu na Santa Casa de Adamantina (SP), nesta segunda-feira (20), após ter sido esfaqueada pelo companheiro no último dia 11 de fevereiro, em Lucélia (SP). O homem também deferiu golpes de faca contra os próprios filhos de 11 meses e quatro anos de idade.

A mãe das crianças foi encaminhada a Santa Casa de Adamantina com ferimentos na região do tórax, braço, abdômen e costas, causadas pelo companheiro, de 28 anos.

Em meio ao desentendimento no último dia 11 de fevereiro, o indivíduo também esfaqueou os filhos, um menino de 11 meses de vida e uma menina de quatro anos, na região do abdômen.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, foi solicitado exame necroscópico da vítima.

As crianças permanecem internados em um hospital de Bauru (SP).

