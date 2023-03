Após dois anos suspensa, Festa do Milho de Tanquinho em Piracicaba volta a acontecer

Evento é apoiado pela prefeitura e ficou dois anos sem ocorrer por conta da pandemia. Festa do Milho de Tanquinho, em Piracicaba, começa neste sábado

Depois de dois anos de suspensão por conta da pandemia da Covid-19, a tradicional Festa do Milho de Tanquinho volta a acontecer em Piracicaba (SP), a partir deste sábado (11). O evento ocorre no Centro Rural do distrito, em dois fins de semana.

A 47ª edição da festa vai reunir variedade gastronômica à base de milho, como milho cozido, pamonha, curau, bolo, suco e sorvete de milho, além de porco no rolete e atrações musicais. A entrada é gratuita.

Serão mais de 15 shows, com Demônios da Garoa, Samba d’Aninha, Thaís Regiane, os grupos Novo Tok, Arizona, Elis Justi e Banda e Filhos da Luz, as duplas Denis e Adriano, Felipe & Falcão, Claudemir e Moyses, Ulisses & Nando, Gustavo e Gesse, Matheus e Denilson, João Batista e José Pissolito e Amigos, Pedro e Pedrinho e, ainda, a Orquestra Caipira de Valinhos.

Milho cozido é uma das opções da Festa do Milho de Tanquinho, em Piracicaba

Transporte público

Por conta do evento, a prefeitura vai aumentar o número de viagens da linha do transporte público 501 – Tanquinho, que vai até o distrito rural, para ampliar o acesso da população à festa e atender o aumento no fluxo de passageiros.

Nos sábados, dias 11 e 18 de março, os ônibus sairão do Terminal Central de Integração (TCI) às 6h10, 7h50, 10h40, 12h20, 13h40, 14h35, 15h20, 16h40, 17h, 18h30, 19h20, 20h, 21h20, 21h35 e 23h30.

E a saídas do bairro acontecerão às 5h25, 6h55, 8h35, 11h25, 13h05, 14h30, 15h20, 16h10, 17h25, 17h45, 19h15, 20h10, 20h40, 22h e 22h45.

Já aos domingos, dias 12 e 19, às saídas do TCI acorrerão às 5h30, 7h, 9h45, 11h, 12h20, 13h50, 15h20, 16h50, 17h15, 18h30 e 21h40.

As saídas do bairro estão programadas para as 1h30, 6h10, 7h45, 10h30, 11h45, 13h05, 14h35, 16h05, 17h35, 18h, 19h15 e 22h30.

Serviço

O quê: 47ª Festa do Milho de Tanquinho

Onde: No Centro Rural de Tanquinho (Rodovia Fausto Santomauro – SP 127, que liga Piracicaba a Rio Claro, no km 14,5, no trevo de Iracemápolis)

Quando: Dias 11, 12, 18 e 19 de março, sábados das 11h às 1h e domingos das 11h às 19h

Quanto: Entrada gratuita (a programação completa está disponível no site festadomilhodetanquinho.com.br)

