Após empinar e perder o controle de motocicleta, rapaz de 19 anos morre vítima de acidente de trânsito em Teodoro Sampaio

Um rapaz, de 19 anos, morreu vítima de um acidente de trânsito com uma motocicleta após empinar o veículo, perder o controle da direção e se chocar contra um bambuzal, no km 24 da estrada vicinal SPV-024, em Teodoro Sampaio (SP). A ocorrência foi registrada em uma curva, próxima à entrada do Assentamento Santa Zélia, neste domingo (19).

De acordo com a Polícia Civil, o rapaz foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros com graves ferimentos e levado para o Hospital Regional, em Teodoro Sampaio, onde foi constatada a sua morte.

Conforme o Boletim de Ocorrência, após a vítima ser socorrida, moradores locais retiraram a motocicleta e a conduziram até a Base da Polícia Militar.

A Polícia Civil solicitou a realização de perícia técnica no veículo e no local do acidente, e o encaminhamento do corpo ao Instituto Médico Legal (IML), em Presidente Venceslau (SP), para a realização de exames necroscópico e toxicológico.

O delegado Frederico Melo, responsável pelas investigações sobre o caso na Polícia Civil, informou ao g1 que o objetivo destes exames é verificar “se ele estava sob o uso de droga ou álcool”.

“Teve uma pessoa que viu ele empinando e caindo, mas isso ainda vai ser apurado, posteriormente, em inquérito policial”, concluiu.

