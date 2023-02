Após entrevistar Glória Maria em SP, jovem quer cursar jornalismo: ‘Inspira tanto como jornalista quanto ser humano’

Mirella Arcângelo, hoje com 16 anos, foi surpreendida por ícone da TV durante reportagem caseira em 2017. Estudante de Ribeirão Preto ficou conhecida por denunciar buracos em rua de bairro. Glória Maria: em 2017, jornalista conheceu repórter mirim em Ribeirão Preto

A estudante Mirella Arcângelo, de Ribeirão Preto (SP), que entrevistou Glória Maria durante uma reportagem caseira em 2017, disse nesta quinta-feira (2) que sonha sonha em cursar jornalismo por se inspirar na ícone da TV brasileira, falecida aos 73 anos no Rio de Janeiro (RJ).

O encontro surpresa foi promovido pelo Fantástico, que decidiu surpreender Mirella e os seus três irmãos, membros da equipe de reportagem caseira, durante o Natal. (veja, abaixo, íntegra)

À época, a estudante tinha 11 anos e ficou conhecida por denunciar, nas redes sociais, os buracos de ruas no bairro Avelino Alves Palma, na zona Norte da cidade paulista.

“Quando eu era mais nova, falava que queria cursar letras e ser professora. Mas, depois de ter gravado o vídeo e ter conhecido ela, meus planos mudaram e agora quero ser jornalista. Ela me inspira tanto como jornalista quanto ser humano”, afirmou a estudante.

Pequena repórter que estourou na web faz reportagem com Glória Maria

Valiosos ensinamentos

Atualmente, Mirella está com 16 anos e cursa o segundo ano do ensino médio. A equipe de reportagem caseira formada por ela também cresceu: hoje os irmãos têm entre 11 e 13 anos.

Mesmo seis anos depois da reportagem exibida pelo Fantástico, a jovem se recorda dos ensinamentos passados pela jornalista.

Mirella Arcângelo, hoje com 16 anos, entrevistou Glória Maria em Ribeirão Preto, SP

Reprodução/EPTV

“Foi um dia muito emocionante. Ela veio aqui me conhecer, então vai ficar na minha memória. Um momento muito importante foi quando ela me ensinou a segurar o microfone. Um simples gesto, mas que marcou muito e sempre vai estar no meu coração”, pontuou.

Durante a reportagem, Glória passou, por diversas vezes, de jornalista a entrevistada, numa troca de papéis com a estudante. O jeito de Mirella para a profissão rendeu elogios por parte da pioneira do telejornalismo nacional.

“Eu adorei todas, mas eu acho que a reportagem que estou mais gostando de fazer é essa aqui com você”, disse Glória, na ocasião.

Mirella Arcângelo, de 16 anos, com os três irmãos em Ribeirão Preto, SP

Reprodução/EPTV

Problema solucionado

Para a estudante, o problema de buracos na rua só foi solucionado devido à visita de Glória. Por esse e tantos outros motivos, ela contou que será eternamente grata à jornalista.

“Se ela não tivesse vindo, esse problema não teria sido resolvido. Muito obrigado, Glória Maria, por tudo o que você representa para mim e para todas as mulheres e crianças negras que querem ser jornalistas”, finalizou Mirella.

Glória Maria conheceu a fã Mirella, de 11 anos, em Ribeirão Preto, em 2017

Reprodução/Fantástico

