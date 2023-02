Após episódios de violência, Polícia Militar realiza operação para intensificar segurança em Resende

Ação, chamada ‘Cidade Segura’, abrange Quatis, Porto Real e Itatiaia. Objetivo é localizar criminosos e combater o tráfico de drogas. Suspeito de cometer homicídios foi preso nesta manhã, em Porto Real. Pistola e revólver apreendidos nesta sexta-feira em Porto Real

Divulgação/Polícia Militar

A Polícia Militar começou nesta sexta-feira (10) uma operação para intensificar a segurança após os episódios de violência nas últimas semanas em Resende (RJ).

Nomeada de “Cidade Segura”, a ação tem objetivo de capturar criminosos envolvidos em trocas de tiros e homicídios e combater o tráfico de drogas.

A força-tarefa está sendo feita em toda área de cobertura do 37º Batalhão da PM, incluindo também os municípios de Quatis (RJ), Porto Real (RJ) e Itatiaia (RJ), e não tem data prevista para terminar.

A partir de denúncias de moradores, um homem suspeito de cometer homicídios foi preso na manhã desta sexta-feira (10) em Porto Real. Ele foi encontrado na Rua Engenheiro Cabral de Vasconcelos, no bairro Vila Marina.

Segundo a PM, junto com ele, foram apreendidos um revólver, uma pistola, três tabletes de maconha, quatro cápsulas de cocaína, quatro pinos de crack, três munições, 16 mil cápsulas para embalar drogas, uma balança de precisão e um celular.

A Polícia Militar pede para que a população denuncie qualquer atividade criminosa em Resende, Quatis (RJ), Porto Real (RJ) e Itatiaia (RJ) pelo número (24) 3360- 0112. O anonimato é garantido.

Drogas apreendidas em Porto Real

Divulgação/Polícia Militar

Clique aqui e siga o g1 no Instagram

VÍDEOS: as notícias que foram ao ar na TV Rio Sul

Vittorio Rienzo