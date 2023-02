Após escrever uma redação por semana ao longo de 3 anos, jovem tira nota mil no Enem 2022

Ana Alice Azevedo, de Niterói (RJ), estudava 12 horas por dia, inclusive aos sábados e domingos. Ela quer cursar medicina em uma universidade pública. Ana Alice tirou nota mil na redação do Enem 2022

Arquivo pessoal

Ana Alice Azevedo, de 21 anos, tirou a nota máxima (1.000 pontos) na redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022, após seguir uma rotina rígida de preparo para os vestibulares. Durante 3 anos, desde o início de 2020 até a data da prova, ela:

⌚ estudou 12 horas por dia (das 8h às 20h), inclusive aos sábados e domingos;

✏️e escreveu, no mínimo, um texto por semana (nem é preciso gabaritar em matemática para concluir que a jovem redigiu mais de 150 dissertações nesse período).

Essa dedicação toda tem um objetivo principal: ser aprovada em medicina na Universidade Federal de Niterói, na cidade onde mora, pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu). As inscrições serão abertas na próxima quinta-feira (16).

Compartilhe esta reportagem no Whatsapp

Compartilhe esta reportagem no Telegram

“Foi difícil aceitar que, depois de dois anos, eu ainda não tinha conseguido passar [na faculdade]. No ano passado, por 3 pessoas, não consegui ser aceita na UFRJ [Universidade Federal do Rio de Janeiro]”, conta.

“Recomeçar tudo e manter o equilíbrio emocional foi difícil, ainda mais com tão pouco tempo livre. Tentei espairecer um pouco com amigos e família.”

Ana Alice terminou o ensino médio em 2019, em um colégio privado do Rio de Janeiro, e, desde então, estuda no PB Curso (preparatório pré-vestibular para medicina) em período integral.

“Aos poucos, foi ficando mais fácil ter disciplina. Foquei bastante em exatas. No Enem, tirei 903,6 em matemática”, conta.

LEIA TAMBÉM: Quais cursos tiveram as notas de corte mais altas e mais baixas no Sisu?

‘Caderninho do erro’

Uma das técnicas de estudo que Ana Alice desenvolveu foi a do “caderninho do erro”.

“Eu anotava tudo o que errava e ficava relendo várias vezes depois, para não errar de novo”, diz.

Ela conta também que “acompanhava o noticiário e lia muitos livros”, para aumentar o leque de citações que poderiam ser feitas na redação do Enem.

Em 2022, por exemplo, diante do tema “‘Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil”, Ana Alice mencionou o movimento literário Romantismo e o autor Nelson Rodrigues.

Esperava uma nota mil? Ela garante que não. “Me enrolei com o tempo da prova e saí achando que tivesse ido mal. Quando vi o boletim [na semana passada], comecei a chorar e gritei para a minha mãe. Ela e meu pai ficaram malucos”, brinca.

LEIA TAMBÉM: Aluna ‘nota mil’ na redação do Enem diz que faltava na escola para estudar sozinha

Como consultar a nota do Enem?

O resultado do Enem 2022 já está disponível para consulta na Página do Participante. Para acessar as notas, é preciso fazer login digitando o CPF e a senha cadastrados no sistema.

A nota da prova é usada na seleção de estudantes para o ensino superior, tanto em universidades públicas e privadas no Brasil quanto em instituições internacionais.

Enem: veja 7 coisas que você pode fazer com a sua nota

Cronograma do Sisu

Por meio das notas do Enem 2022, o Sisu selecionará alunos para universidades públicas. Veja o calendário:

Inscrições: de 16 a 24 de fevereiro.

Resultados: 28 de fevereiro.

Mata