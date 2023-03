Após esfaquear conhecido, homem é preso em flagrante por tentativa de homicídio em Parapuã; VEJA VÍDEO

Agressões teriam acontecido após vítima se recusar a deixar imóvel do suspeito, que passou por audiência de custódia neste domingo (26) e irá responder ao processo em liberdade provisória. Homem, de 45 anos, foi preso por tentativa de homicídio por motivo fútil após esfaquear conhecido, em Parapuã (SP)

Um homem, de 45 anos, foi preso em flagrante por tentativa de homicídio após esfaquear um outro homem, de mesma idade. A violência foi registrada depois de a vítima se recusar a deixar a residência do suspeito, no Centro de Parapuã (SP), neste sábado (27).

Na ocasião, a Polícia Militar foi até o local e se deparou com a vítima “segurando a barriga com as mãos e dizendo que tinha acabado de ser esfaqueado”.

Segundo o Boletim de Ocorrência, “a ambulância já estava pelo local, e [os policiais] não tiveram tempo de entrevistar a vítima, considerando-se que bem próximo estava o suspeito, provavelmente de posse da faca”.

O homem, então, foi localizado e, durante a abordagem, admitiu aos policiais que “estava em poder da facada utilizada na agressão” e que o outro homem queria “permanecer em seu imóvel” e, como não concordou, iniciou-se a briga.

Ainda segundo ele, a vítima teria tentado o agredir com uma chave de fenda e, para se defender, acabou desferindo golpes de faca contra ele.

Ao g1, delegado José Luis Junqueira informou que, diante dos fatos, o suspeito “foi preso em flagrante por tentativa de homicídio por motivo fútil e passou por audiência de custódia neste domingo (26)”.

Ainda segundo Junqueira, o homem irá responder pelo crime em liberdade provisória.

Segundo a Polícia Civil, por falta de vestígios sensíveis, “não foi requisitado exame ao Instituto de Criminalística de Tupã (SP)”, município onde o suspeito permaneceu preso aguardando a audiência de custódia.

Estado de saúde

A vítima, que inicialmente foi socorrida para a Santa Casa de Misericórdia de Parapuã, foi transferida para a Santa Casa de Misericórdia de Tupã, ainda no sábado (25), e segue internada na enfermaria cirúrgica.

A reportagem do g1 entrou em contato com a Santa Casa de Tupã, na tarde desta segunda-feira (27), mas não obteve informações sobre o estado de saúde do paciente.

