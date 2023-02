Após estragos da chuva, liberação da Mogi-Bertioga deve levar dois meses

Segundo Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, as obras vão começar nesta terça-feira (21) com investimento previsto de R$ 9,4 milhões. Com a chuva do último domingo, houve rompimento de tubulação, que abriu crateras, erosão e ainda um ponto com queda de barreira. Secretária fala sobre interdições em rodovias no litoral de SP

A previsão do governo do Estado é que a liberação da Rodovia Mogi-Bertioga para o trânsito ocorra em dois meses. De acordo com a secretária estadual de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, Natália Resende, as obras começam nesta terça-feira (21) e vão custar cerca de R$ 9,4 milhões. A rodovia está interditada nos dois sentidos, entre os quilômetros 77, em Mogi das Cruzes, e 98, já em Bertioga.

DER inicia os serviços de recuperação da Rodovia Mogi-Bertioga nesta terça-feira

A rodovia foi interditada no domingo por causa dos estragos da chuva. A estrada é uma das ligações da Região Metropolitana de São Paulo com o Litoral.

Após estragos da chuva, previsão para liberação da Mogi-Bertioga é de dois meses

Ainda de acordo com a secretaria, os trabalhos devem se prolongar por seis meses, mas, a partir do segundo mês, a previsão é que já tenha ocorrido a desobstrução parcial. As obras incluem recuperação total da pista, construção de um muro de arrimo para fazer a contenção e um novo sistema de drenagem.

Estragos na Rodovia Mogi-Bertioga após rompimento de tubulação

Estragos

Segundo o Departamento de Estradas de Rodagem (DER), a galeria pluvial da rodovia não deu conta da quantidade de chuva e se rompeu. O asfalto cedeu na altura do KM 82, no trecho de Biritiba-Mirim .

Além deste ponto, a chuva também provocou interdição parcial nos KM 90 e 91 por causa de queda de barreira e, no KM 87, devido a uma erosão.

Rodovia Mogi-Bertioga precisou ser interditada após rompimento de tubulação durante chuva

Alternativas

A rodovia está interditada a partir do KM 77, ainda em Mogi das Cruzes. O DER informou que caso precise se deslocar, o motorista deve utilizar as rodovias do Sistema Imigrantes/Anchieta (SP-160 e SP-150).

Para quem precisa ir ao Litoral Norte, a Tamoios foi liberada nesta segunda-feira (20), mas já no litoral, a Rio-Santos tem vários trechos interditados, sendo um deles entre São Sebastião e Bertioga. “Devido a uma queda de barreira no km 174+500 da SP-055, na Praia do Juquehy, o acesso a uma rota alternativa pela Rodovia dos Tamoios está interditado para quem está entre Bertioga e Juquehy”, explica o DER.

Bloqueio no trecho do KM 77 na Rodovia Mogi-Bertioga

Erosão e deslizamento interditam rodovia Mogi-Bertioga

