Após excesso de chuva, ponte que dá acesso a bairro cai em Rio das Pedras

Segundo a prefeitura, é a segunda ponte levada pela força da correnteza provocada pela chuva no Santa Isabel. Administração diz que local será analisado nesta sexta-feira (10). Uma enxurrada causada pela chuva arrastou uma ponte que no bairro Santa Isabel, em Rio das Pedras (SP), na tarde desta quinta-feira (9).

Segundo um morador que enviou uma imagem da situação para a EPTV, afiliada da TV Globo, a ponte foi construída recentemente, mas não suportou e os moradores estão sem acesso ao bairro.

Local onde ponte foi arrancada pela água da chuva em Rio das Pedras

Reprodução/ EPTV

A prefeitura confirmou que no ano passado a ponte também desmoronou com uma chuva e outra foi construída mas, após excesso de chuva, a nova ponte não suportou e também caiu.

A prefeitura disse que nesta sexta-feira (10) o Departamento de Obras vai até o local para começar a analisar o que será necessário para o conserto no menor prazo possível.

