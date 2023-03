Após fogo em ônibus, posto de saúde em Piracicaba fica sem energia e atendimento suspenso

Pessoas ainda não identificadas atearam fogo no coletivo na noite de quarta (8). Ônibus incendiado no Novo Horizonte, em Piracicaba

Após criminosos atearem fogo em um ônibus do transporte coletivo de Piracicaba (SP), na noite de quarta-feira (8), uma unidade de saúde ficou sem energia elétrica nesta quinta. O local teve parte dos atendimentos suspensos, além de perder algumas doses de vacina.

Segundo o relatos de moradores, por volta das 22h um grupo de seis pessoas encapuzadas parou o coletivo, pediu para que os passageiros e motorista descessem e atearam fogo. O ônibus fazia o trajeto da linha 322.

De acordo com a administração, o ato de vandalismo foi a cerca de dois quarteirões do Centro de Referência em Atenção Básica (Crab) Novo Horizonte e da Farmácia Municipal do bairro, e afetou o abastecimento de energia elétrica.

Na manhã desta quinta (9), o atendimento foi suspenso e o local estava com telefones mudos. Os atendimentos que estavam agendados foram remarcados. Foram adiados oito consultas de pré-natal com enfermeira, 16 consultas de clínica geral com médico e 14 atendimentos odontológicos, sem contar os procedimentos de enfermagem e recepção que não são agendados (demanda espontânea).

Apesar da suspensão do atendimento na Farmácia Municipal do Novo Horizonte, os usuários que precisam fazer a retirada de medicamento podem procurar qualquer outra unidade na cidade, apresentar receita e obter seu remédio.

Além disso, a Sala de Vacinas do Crab teve problema de refrigeração e 1.201 doses de vacinas de rotina – BCG, Febre Amarela, HPV, por exemplo – precisaram ser recolhidas pela Vigilância Epidemiológica Municipal e serão enviadas para análise junto ao Departamento Epidemiológico do Governo do Estado de São Paulo que vai verificar se as mesmas poderão ser devolvidas ou descartadas.

“A Secretaria de Saúde lamenta a situação e tem atuado para que o prejuízo no atendimento à população seja o menor possível. Conforme for restabelecido o fornecimento de energia na região, os atendimentos serão retomados gradativamente até sua normalidade.”

Fogo em ônibus

O ônibus foi incendiado por pessoas não identificadas por volta de 22h. O caso foi registrado no Plantão Policial da cidade, onde o motorista prestou depoimento. O Corpo de Bombeiros foi chamado para combater o incêndio.

A Tupi, empresa que opera o transporte público em Piracicaba, informou que o ônibus era da frota da empresa e disse que algumas linhas da região dos bairros Novo Horizonte e São Jorge não estão realizando o trajeto completo nesta quinta-feira.

A interrupção é uma medida preventiva, a pedido da Polícia Militar.

Ônibus após ser incendiado em Piracicaba, na madrugada desta quinta

Um ônibus foi incendiado no mesmo bairro na segunda-feira (6), após um confronto entre policiais militares e três homens que são suspeitos de roubo. Os três morreram baleados.

