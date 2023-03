Após forte chuva, casa desaba e idosa é resgatada dos escombros em Barra Mansa

Temporal também provocou alagamentos, deslizamentos de terra e quedas de árvores no município. Segundo a Defesa Civil, volume de chuva acumulado foi de 135 milímetros por hora. Temporal alaga ruas em Barra Mansa

Um temporal atingiu Barra Mansa (RJ) entre a noite de sexta-feira (10) e a madrugada deste sábado (11) e causou transtornos no município. O volume de chuva acumulado foi de 135 milímetros por hora.

Segundo a Defesa Civil, uma casa desabou na Rua Florianópolis, no bairro Nova Esperança. A moradora, uma idosa de 73 anos, foi resgatada dos escombros com ferimentos moderados e encaminhada para a Santa Casa.

Procurada pelo g1, a unidade médica informou que a paciente está estável, com dores de cabeça, nos braços e no joelho esquerdo e seguia internada no início da noite deste sábado.

Uma outra residência alagou na mesma localidade. Os dois moradores estavam no imóvel no momento da inundação e precisaram ser resgatados pelo Corpo de Bombeiros. Eles não ficaram feridos e foram encaminhados para um abrigo.

Casa desaba e idosa é resgatada em Barra Mansa

Giovani Rossini/TV Rio Sul

Houve registros de alagamentos, deslizamentos de terra e quedas de árvores. Em muitos pontos de alagamento, a água escoou depois que a chuva cessou, mas deixou muita sujeira.

Os bairros mais afetados foram: Centro, Ano Bom, Vila Coringa, Vila Nova, Roberto Silveira, Verbo Divino, Cotiara, São Silvestre, Vila Independência, São Sebastião, Boa Vista, Minerlândia, 9 de Abril, Santa Rita da Dutra, Boa Sorte, Nova Esperança, São Luiz, Santa Clara e Piteiras.

Ainda de acordo com o órgão, o Rio Barra Mansa transbordou e estava com o nível de água 4,30 metros acima da normalidade.

A Defesa Civil informou que atendeu 48 ocorrências de deslizamentos de terra, 12 pontos de alagamento, inundações envolvendo cinco bairros, cinco quedas de árvores, três desabamentos de imóveis e dois destelhamentos de casas.

Agentes do órgão estão nas ruas desde a noite de sexta-feira monitorando locais de riscos e percorrendo todos os pontos do município com registro de transtorno causados pela chuva.

Em caso de emergência, os moradores podem entrar em contato com a Defesa Civil pelo 199 ou pelo telefone (24) 3028-9370.

