Após forte chuva, casa desaba em Suzano

Morador disse que esposa viu que piso tinha afastado. Defesa Civil informou que cidade registrou na noite de segunda-feira uma chuva de 86 milímetros quantidade que supera os limites projetados para todo o mês de fevereiro. Depois de forte chuva, casa desaba em Suzano

Uma casa desmoronou em Suzano na noite de segunda-feira (13). O imóvel fica em uma área de invasão no bairro Miguel Badra. Ninguém ficou ferido.

De acordo com o Corpo de Bombeiros o desabamento foi por volta das 20h30, após a chuva forte que caiu em todo o Alto Tietê. “Cheguei do serviço e estava em casa deitado foi quando tava chovendo, minha esposa foi e falou que o piso tinha afastado um pouco. Eu sai para olhar e comecei a escutar os estralos e assim que a gente saiu da casa, o primeiro telhado da casa começou a cair e voltou a chuva de novo e começou a descer o piso e começou a deslizar. Nós correu de casa, deu tempo de pegar algumas coisas, outras coisas ficou e quando veio o deslizamento desceu a casinha de baixo aqui também. Só deu tempo da vizinhança sair”, contou Jeferson que mora na casa que desabou.

Restos do imóvel ficaram misturados a vegetação

João Belarmino/ TV Diário

De acordo com a Defesa Civil de Suzano, a cidade registrou na noite de segunda-feira uma chuva de 86 milímetros quantidade que supera os limites projetados para todo o mês de fevereiro.

Como forma de prevenção, o Corpo de Bombeiros interditou outras quatro residências do entorno. As famílias dos imóveis foram para casas de parentes. Já o casal que morava na casa atingida foi acolhido em um abrigo da cidade, com apoio da Secretaria Municipal de Assistência Social. A Defesa Civil segue no local realizando uma vistoria mais detalhada da área.

Casa foi interditada depois de deslizamento no Miguel Badra em Suzano

João Belarmino/ TV Diário

Assista a mais notícias

pappa2200