Após forte chuva, estrutura de ponte cede e caminhão cai em córrego em Campo Novo de RO

Veículo foi retirado da água nesta quarta-feira (22). Estradas e bueiros também foram danificados pela chuva. Estrutura de ponte cede após forte chuva em Campo Novo de Rondônia

As fortes chuvas da última terça-feira (21) causaram danos a pontes, estradas e bueiros em Campo Novo de Rondônia (RO). Na zona rural, a ponte sobre o rio Farofa, na Linha C-6, cedeu durante a passagem de um caminhão carregado de leite. Parte do veículo foi parar na água, mas o motorista não se feriu.

O caminhão foi retirado do rio na manhã desta quarta-feira (22) com a ajuda de máquinas da prefeitura.

De acordo com a Secretaria Municipal de Obras, com a ponte danificada, o trecho precisou ser interditado. A secretaria afirma ainda que os moradores da linha não ficaram isolados pois há outras duas rotas alternativas na região.

As chuvas também causaram estragos em bueiros e estradas, que chegaram a ficar alagadas. A prefeitura informou que equipes já estão nos locais fazendo o levantamento dos danos para restabelecer o tráfego na região.

Caminhão de leite caiu de ponte em Campo Novo de RO

Reprodução/Rede Amazônica

Ponte cedeu quando caminhão leiteiro passava por cima, em RO

Reprodução/Rede Amazônica

Vito Califano