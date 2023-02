Após forte temporal, Centro Olímpico é destelhado e estragos são registrados em Dracena

Segundo a Defesa Civil, o índice pluviométrico do município ficou entre 90 e 100 milímetros em um período de uma hora de chuva. Temporal causa estragos e destelha Centro Olímpico Paulo Tahara, em Dracena (SP)

Renato Campanari/TV Fronteira

As fortes chuvas que atingiram, na noite desta quinta-feira (9), o município de Dracena (SP) causaram diversos estragos pela cidade. O principal deles foi o destelhamento do Centro Olímpico Paulo Tahara.

Conforme informações da Defesa Civil, o índice pluviométrico do município ficou entre 90 e 100 milímetros em período de uma hora de chuva, o que acabou causando estragos, segundo informou a coordenadora da Defesa Civil, Márcia de Freitas.

“O que a gente teve bastante foi um volume de água que causou muita enxurrada e também algumas quedas de árvores. Em alguns trechos isolados do município, houve queda de granizo”, relatou Márcia ao g1.

Além disso, a coordenadora também informou que houve o destelhamento do Centro Olímpico da cidade, devido à ventania. Porém, não houve registro de pessoas desabrigadas ou que tiveram suas casas alagadas pela chuva.

Márcia finalizou dizendo sobre os estragos registrados na zona rural de Dracena.

“A gente teve, na zona rural, quedas de árvores, lugares que abriram buracos, cabeceiras de pontes. Na nossa região, as duas cidades mais afetadas foram Dracena e Tupi Paulista [SP]”, afirmou a coordenadora da Defesa Civil.

Em relação aos reparos no Centro Olímpico Paulo Tahara, o secretário de esportes, Milton César dos Santos, afirmou à TV Fronteira que irá acionar o setor de obras da Prefeitura juntamente com o engenheiro para saber as providências que irão tomar. Não existe um prazo definido para o início ou término dos reparos.

