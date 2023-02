Após fortes chuvas, prefeitura de Piraí decreta estado de emergência

Decisão foi anunciada em um decreto publicado nesta sexta-feira. Volume de chuva registrado foi de 104,2 milímetros em 2 horas. Chuva forte provoca deslizamentos de terra e causa transtornos em Piraí

Após fortes chuvas, a prefeitura de Piraí decretou estado de emergência no início da noite desta sexta-feira (10). O volume de chuva registrado foi de 104, 2 milímetros em 2 horas.

Segundo o poder público municipal, o alerta vale por tempo indeterminado, por causa da instabilidade no tempo.

“Com o excesso de chuva, o acúmulo de água que fica nas taludes pode trazer consequências piores do que já aconteceu. Então, para as pessoas que moram nas partes mais altas do município, eu oriento que ao escutar qualquer barulho ou deslizamento perto de suas casas saiam da residência de forma imediata. Não volte para buscar objetos, vá para a casa de um parente ou procure a Defesa Civil para que a gente consiga dar uma segurança para todas essas pessoas”, alertou o Secretário de Obras e Urbanismo, Júlio Cezar.

Os moradores que vivem próximos a encostas e em áreas que já foram afetadas pelas chuvas dos últimos dias, devem ficar atentos e preparados para uma eventual necessidade de sair das residências. Os técnicos da Defesa Civil estão monitorando as informações meteorológicas.

Ainda de acordo com a prefeitura, sete famílias procuraram a Defesa Civil por conta de riscos de deslizamentos de terra próximos às suas casas. Elas estão sendo acompanhadas pela Secretaria de Assistência Social.

Ao primeiro sinal de que a chuva esteja aumentando, a orientação é para que a população saia de casas em situação de perigo e entre em contato com a Defesa Civil pelos telefones (24) 97301-5316 ou 199.

