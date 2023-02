Após fortes chuvas, Tocantins continua com alerta de perigo e temporais

Alerta do Inmet prevê tempestades até o final da manhã desta quinta-feira (23). Ao menos 10 árvores foram derrubadas com a força da chuva na capital. Pelo menos dez árvores foram derrubada por temporal em praça de Palmas

Tamyra Pinheiro/TV Anhanguera

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), classificou o Tocantins como parte da zona de perigo no país, em relação a chuvas intensas. O estado pode registrar chuvas entre 30 e 60 milímetros por hora ou 50 e 100 milímetros por dia, com ventos que podem chegar a 100 km/h. Além do Tocantins, Goiás e Maranhão também estão completamente em alerta de perigo. Outros cinco estados têm regiões sinalizadas pelo Instituto.

A forte chuva e as grandes rajadas de vento causaram estragos em Palmas. Os estragos começaram na noite desta terça-feira (21) e se estenderam até a manhã desta quarta (22). Praça do Bosque, na região central da capital, virou um cenário de destruição, com pelo menos dez árvores caídas, seja pela raiz ou pelos galhos.

Chuva derruba árvores e deixa ruas alagadas pela capital nesta quarta-feira (22)

Nesse período, é comum chover na região, mas as fortes chuvas deste ano têm explicações científicas. Isso porque estamos na época do evento meteorológico “La Niña”, um fenômeno natural de resfriamento das águas do Pacífico, que é responsável por chuvas fortes no Norte e Nordeste do Brasil.

“Quando estamos no “La niña”, ocorre mais chuvas no norte do Brasil, região do Tocantins. Toda essa chuva que era pra ser distribuída no continente sul americano fica concentrada na região norte, registrando chuva acima das médias normais que ocorrem na nossa região”, explica o doutor em recursos hídricos e meio ambiente, Jair da Costa.

O especialista ainda aponta o impacto da ação humana na natureza como fator decisivo de casos como os observados em Palmas. “Outra situação que acontece é que o homem começa a impermeabilizar a superfície, asfalto, telhado, concreto e quando vem a chuva a água se concentra com maior velocidade e não tem tempo de se infiltrar, então ocorrem esses alagamentos”, aponta Jair.

Especialista explica o motivo do excesso de chuvas durante o fim de fevereiro

Volume da chuva

A estação metereológica do aeroporto de Palmas registrou 40 mm de chuva. Cada um milímetro registrado equivale a um litro por metro quadrado. Ou seja, na noite desta terça-feira, choveu o equivalente a 40 litros por m². “O pluviômetro mede qual foi a ‘lâmina da chuva’, quanto choveu naquele dia em determinado local, como se pegasse uma régua e medisse em centímetros”, explica o doutor em recursos hídricos Jair da Costa.

O especialista ainda comenta que na região norte é comum registrar chuvas “horográficas”, que é quando chove muito em um lugar e pouco em outro. Além disso, são chuvas de curta duração com alta intensidade.

Zona de perigo

A região classificada pelo Inmet abarca parte dos estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Goiás, Mato Grosso, Maranhão, Pará. As intensas chuvas e ventos fortes podem causar risco de corte de energia elétrica, alagamentos, descargas elétricas e queda de galhos de árvores, como observadas aqui no estado.

Recomendações

O Instituto ainda alerta alguns cuidados com chuvas intensas. Em caso de rajadas de vento, é recomendado que as pessoas não se abriguem debaixo de árvores, pois há o risco de queda de galhos e troncos, além de descargas elétricas. Também se recomenda que não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Fora de casa, procure locais onde possa se abrigar, como lojas e outros locais cobertos que podem ser uma opção na hora de se proteger durante uma tempestade. Se estiver dirigindo e perceber que seu carro pode ser levado pela chuva, desligue, saia do veículo e procure um local seguro para se abrigar.

Em caso de desabamento, entrar em contato com a Defesa Civil, pelo telefone 199 ou Corpo de Bombeiros, pelo 193.

