Após furtar aproximadamente R$ 32 mil em defensivos agrícolas, homem é preso em Rosana

Ocorrência foi registrada nesta quarta-feira (8) na estrada rural da Jacutinga. Após furtar cerca de R$ 32 mil em defensivos agrícolas, homem é preso em Rosana (SP)

Polícia Ambiental

Um homem, de idade não divulgada, foi preso, nesta quarta-feira (8), após furtar cerca de R$ 32 mil em defensivos agrícolas. Ele estava em um carro e foi abordado na estrada rural da Jacutinga, em Rosana (SP).

Conforme a Polícia Ambiental, os policiais abordaram um automóvel e realizaram busca pessoal. Nada de ilícito foi encontrado, porém, foram localizados quatro galões de defensivos agrícolas, sendo três escondidos em uma sacola e um atrás do banco do motorista.

Ao ser questionado, o envolvido afirmou que não possuía nota fiscal ou qualquer comprovante de compra e confessou que estava retornando do Estado do Paraná e que os produtos foram furtados.

O homem foi preso em flagrante por furto e encaminhado para a Delegacia da Polícia Civil do município. O veículo, um aparelho celular e os defensivos agrícolas, avaliados em cerca de R$ 32 mil, foram apreendidos. Ele permaneceu à disposição da Justiça.

Vittorio Rienzo