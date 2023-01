Após furtar dinheiro de máquina de bichos de pelúcia em lanchonete, dupla é presa em Presidente Prudente

Ocorrência foi registrada na madrugada desta quarta-feira (25) na Vila Euclides. Dupla é presa após furtar lanchonete, em Presidente Prudente (SP)

Dois homens, de 29 e 34 anos, foram presos em flagrante, na madrugada desta quarta-feira (25), após furtarem dinheiro de máquina de bichos de pelúcia em uma lanchonete, na Vila Euclides, em Presidente Prudente (SP).

Conforme informações do Boletim de Ocorrência, um homem, de 27 anos, que é vigilante em uma farmácia próxima ao local, percebeu a ação dos envolvidos, acionou a Polícia Militar e acompanhou a dupla na fuga, indicando-os aos policiais.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, os homens escalaram o muro do estabelecimento, danificaram a cerca elétrica e uma máquina de bichos de pelúcia, localizada na área externa. A dupla furtou o dinheiro de dentro do equipamento danificado e fugiu.

A vítima calculou um prejuízo de R$ 1 mil.

Com um dos envolvidos foi encontrado R$ 29 e ele alegou que o restante do dinheiro “se perdeu na fuga”. Os dois homens já cumpriam pena por furto e estavam em liberdade.

A dupla foi presa em flagrante por furto e permaneceu à disposição da Justiça.

