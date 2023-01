Após grave acidente, moradores fazem manifestação por melhorias na Rodovia do Contorno, em Volta Redonda

Ato contou com a participação de mais de 100 pessoas. Manifestantes foram caminhando até o local da batida e fizeram um minuto de silêncio e oração pelas quatro vítimas que morreram. Moradores fazem manifestação por melhorias na Rodovia do Contorno, em Volta Redonda

Rose Gomes/TV Rio Sul

Após um grave acidente de carro, moradores fizeram uma manifestação solicitando melhorias na Rodovia do Contorno, na manhã deste domingo (29), em Volta Redonda (RJ).

Os manifestantes se concentraram na altura de um condomínio, por volta de 9h. Segundo a equipe de reportagem da TV Rio Sul, que esteve no local, eles foram caminhando até onde aconteceu a batida.

Ao chegar no km 8, os moradores colocaram no meio da pista os brinquedos das crianças e pertences das vítimas que foram encontrados no acostamento e na vegetação (veja foto abaixo).

Em seguida, eles fizeram um minuto de silêncio e uma oração pelas quatro vítimas que morreram — bebê, de 1 ano, pai, de 32, mãe, de 28 e o motorista do outro carro, de 35.

Pertences das vítimas encontrados no acostamento da Rodovia do Contorno

Rose Gomes/TV Rio Sul

O grupo foi acompanhado por uma viatura da Polícia Militar, que foi na frente abrindo o caminho. Durante o trajeto, os manifestantes fecharam a faixa da direita, no sentido Volta Redonda.

Ainda de acordo com a equipe de reportagem da TV Rio Sul, os manifestantes reivindicaram para que as autoridades estaduais e federais façam manutenção e melhorias que são necessárias para manter a segurança da rodovia.

O g1 procurou o Departamento de Estradas e Rodagens (DER) e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e aguarda resposta.

Mais de 100 pessoas participaram da manifestação, dentre elas residentes dos condomínios que ficam às margens da rodovia e integrantes de associação de moradores dos bairros próximos, como Vila Rica e São Luiz.

Relembre o caso

Acidente de carro deixa quatro mortos em Volta Redonda

Divulgação/Samu

O acidente entre dois carros aconteceu no final da tarde de sábado (28) na Rodovia do Contorno, na altura do km 8.

Quando as equipes do Samu e do Corpo de Bombeiros chegaram, as vítimas já estavam sem vida. Após o local da batida passar por perícia, os corpos foram removidos para o Instituto Médico Legal de Volta Redonda.

No acidente, além das quatro vítimas que morreram, o irmão da neném, de 8 anos e o tio, de 21, foram socorridos para o Hospital São João Batista — a criança em estado grave e o jovem com ferimentos moderados.

O menino passou por uma cirurgia para amputar a perna esquerda no Hospital São João Batista e foi transferido para uma unidade de saúde particular do município, por volta de 23h30. Ele seguia internado em estado grave no início da tarde deste domingo (29). Já o tio continuava estável e em observação.

No momento da batida, a pista estava molhada por causa da chuva. O trânsito na estrada fluiu em pare e siga durante o socorro às vítimas e a retirada dos veículos.

Clique aqui e siga o g1 no Instagram

VÍDEOS: as notícias que foram ao ar na TV Rio Sul

Vittorio Ferla