Após interdição causada por alagamento, ligação entre Marabá Paulista e Presidente Venceslau é liberada

O tráfego de veículos na estrada vicinal SPV-020 (PSV-040), que faz a ligação entre os municípios de Marabá Paulista (SP) e Presidente Venceslau (SP), foi liberado na manhã deste sábado (4), após uma interdição que havia sido provocada na noite da sexta-feira (3) em decorrência do alagamento da via, no trecho onde existe uma ponte sobre o Rio Santo Anastácio.

A água invadiu a pista e deixou o local intransitável durante horas.

Conforme o supervisor do Departamento Municipal de Trânsito (Demutran) de Presidente Venceslau, Danilo Yago, a sinalização foi retirada do trecho na manhã deste sábado (4).

O setor irá seguir com o monitoramento do trecho, principalmente, em dias de chuva intensa, com o objetivo de avaliar a necessidade de novas interdições.

“A orientação para os motoristas é que redobrem a atenção ao passarem pelo trecho em dias chuvosos”, salientou Yago.

