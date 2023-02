Após lei estadual, campus da Esalq segue portaria da USP e deixa de exigir comprovante de vacinação contra a Covid-19

Medida vale para docentes, alunos e servidores técnicos e administrativos da universidade. Aulas no campus de Piracicaba começam no dia 12 de março. Campus da Esalq/USP em Piracicaba

A Universidade de São Paulo (USP) publicou nesta sexta-feira (17) a portaria que revoga a obrigatoriedade da comprovação de vacinação contra a Covid-19 para docentes, alunos e servidores técnicos e administrativos da universidade. Com isso, a assessoria da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq-USP) confirmou que seguirá a mudança no campus de Piracicaba (SP).

A medida ocorre após o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), sancionar lei estadual que proíbe a exigência do cartão de vacinação contra a Covid em locais públicos e privados. O texto foi publicado no Diário Oficial de quarta-feira (15) com veto para a punição aos estabelecimentos que descumprirem a medida.

Segundo a portaria da USP, no desenvolvimento das atividades presenciais da universidade, “deverão ser estritamente observados os protocolos de biossegurança e as regras definidas pela Reitoria, pelas Pró-Reitorias de Graduação e de Pós-Graduação, pela Comissão Assessora de Saúde para assuntos relacionados à covid-19 e pelas próprias unidades, museus e institutos especializados”.

Em nota à imprensa, o reitor da USP, Carlos Gilberto Carlotti Junior, disse que “entende que a exigência da vacina, adotada durante a pandemia, permitiu promover o cuidado solidário e proteger nossa comunidade, minimizando a gravidade e a letalidade dos casos”.

Atualmente, segundo informado pela universidade, mais de 99% da comunidade acadêmica da USP está com a vacinação contra Covid atualizada. Quanto aos novos ingressantes pela Fuvest, de cerca de 8,2 mil alunos aprovados no vestibular, apenas 34 não estão completamente imunizados em todos os campi da universidade.

As aulas no campus da Esalq têm início no dia 12 de março. A unidade de Piracicaba tem sete cursos de graduação presenciais.

Lei estadual

Pela lei sancionada pelo governo de São Paulo, não haverá mais a obrigatoriedade da apresentação do comprovante de vacinação para ter acesso a locais públicos e privados, exceto aos profissionais de saúde, uma vez que podem ter contato com imunossuprimidos, trabalhadores em instituições para idosos, profissionais em contato com crianças portadoras de doenças crônicas e mulheres grávidas, considerando que estas pessoas estão mais propensas a desenvolver formas graves de Covid-19.

O governador se pronunciou sobre a lei através das redes sociais. “Sancionei o fim da obrigatoriedade do comprovante de vacina da Covid-19 para acesso a locais públicos e privados. Tomei a vacina, defendo sua importância, e defendo também a liberdade. Vamos reforçar as campanhas de conscientização e garantir que as doses sejam disponibilizadas a todos”, afirmou Tarcísio de Freitas.

Em nota, o governo estadual afirmou que São Paulo atingiu ‘os mais altos índices de cobertura vacinal do país.”

“Esse resultado é fruto da conscientização das pessoas sobre a importância da vacinação. Por isso, vamos reforçar esse trabalho com a realização de campanhas de vacinação para todas as idades, com informação clara e precisa, além de disponibilizar a vacina para todos.”

