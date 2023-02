Após mais de 100 casos confirmados em janeiro, Presidente Prudente elege novos membros de comitê contra a dengue

Vigilância Epidemiológica registrou sete óbitos ocasionados pela doença e mais de 7 mil casos positivos em 2022. Reunião realizada nesta quarta-feira (1º) definiu nova comissão de comitê contra a dengue

Iury Greghi

Durante reunião realizada na tarde desta quarta-feira (1º) na Câmara Municipal de Presidente Prudente (SP), foram eleitos os membros do Comitê Municipal de Acompanhamento e Assessoramento das Ações de Controle da Dengue e Leishmaniose Visceral.

De acordo com a prefeitura, a eleição foi definida por aclamação com chapa única.

Para exercer a função de presidente, foi eleito pela quarta vez consecutiva Carlos Rocha Santana, conhecido como “Kal”. O cargo de vice-presidente será ocupado por Elaine Bertacco. Já a função de secretário será exercida por Pedro Henrique Mendes.

Na reunião, estiveram presentes a secretária adjunta da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), Fernanda Trevisan, que corresponde interinamente pela pasta, a coordenadora técnica em saúde, Vânia Maria Alves, e o vereador Dermerson Dias (PSB).

VEJA TAMBÉM:

Médica Márcia Dantas deixa o cargo de secretária municipal de Saúde de Presidente Prudente por ‘motivos pessoais’

O comitê foi criado em 2014 e regulamentado através do decreto 24.470/2014. O grupo tem como um dos objetivos o acompanhar e assessorar a Vigilância Epidemiológica no sentido de reduzir o número de casos e na ocorrência de epidemias, conforme o Programa Nacional de Controle da Dengue e Leishmaniose.

Segundo dados divulgados nesta quarta-feira (1º) pela Vigilância Epidemiológica Municipal (VEM), Presidente Prudente registrou sete óbitos ocasionados pela dengue em 2022. Um deles estava em investigação e foi confirmado nesta quarta-feira. Ainda no ano passado, o município registrou 7.451 casos positivos para dengue.

Em 2023, já foram confirmados 110 casos, 297 descartados e 952 aguardam resultado.

VÍDEOS: Tudo sobre a região de Presidente Prudente

Veja mais notícias em g1 Presidente Prudente e Região.

Vito Califano