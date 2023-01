Após manutenção, cinco bairros de Natal terão abastecimento de água regularizado nesta sexta-feira (27)

O motivo, segundo a Companhia, foi uma interrupção no fornecimento de energia elétrica na Estação Elevatória de Água localizada no Centro Administrativo, no bairro de Lagoa Nova. Torneira com água

O abastecimento de água em cinco bairros da capital potiguar será restabelecido nesta sexta-feira (27). A informação foi confirmada pela Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern), que afirmou que o serviço tinha sido interrompido nesta quinta (26).

O motivo, segundo a Companhia, foi uma interrupção no fornecimento de energia elétrica na Estação Elevatória de Água localizada no Centro Administrativo, no bairro de Lagoa Nova.

O evento afetou a distribuição de água, interrompida para clientes do Bairro Nordeste e Quintas. Além desses, foram afetados parcialmente clientes do Alecrim, Bom Pastor e Dix-Sept Rosado.

A paralisação no fornecimento de energia elétrica ocorreu em pedido da administração interna do Centro Administrativo e ocorreu durante a poda das árvores do local. A medida foi tomada por segurança de quem atuava nesse serviço.

Por fim, a Caern estabeleceu um prazo de até 48h para que o fornecimento de água seja totalmente restabelecido, o que ocorre com a pressurização plena da rede.

