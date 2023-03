Após meses em tratamento contra o câncer, menino que emocionou ao ganhar presente de Natal morre em Palmas: ‘Foi um lutador’

História do menino emocionou no fim de 2022, quando ele recebeu um presente de Natal da Liga Feminina de Combate ao Câncer com um sorriso no rosto mesmo diante da dificuldade que enfrentava. Carlos ganhou um relógio e brinquedos

O menino CarLos Daniel Ribeiro dos Santos morreu neste domingo (5) após vários meses lutando contra um câncer na cabeça. A história do menino emocionou no fim de 2022, quando ele recebeu um presente de Natal da Liga Feminina de Combate ao Câncer com um sorriso no rosto mesmo diante da dificuldade que enfrentava.

“Foi um lutador. Nos últimos meses ele sofreu mais porque estava como se tivesse lutando contra a morte mesmo”, contou Elda Rodrigues dos Santos, 21 anos, irmã de Carlos.

O câncer foi descoberto após o menino passar mal em agosto do ano passado. Ele ficou cerca de 20 dias internados no Hospital Geral de Palmas (HGP), onde foi diagnosticado com um tumor maligno na cabeça e começou o tratamento.

“Fez radioterapia, tomou remédios, recebeu alta e veio para casa. Ficou fazendo acompanhamento. No começo deu uma melhorada, depois que terminou o tratamento, mas começou a ter uma recaída. Foi perdendo os movimentos, fala e nos últimos meses a visão”, disse a irmã.

Durante o tratamento a família e amigos se mobilizaram para comprar uma cadeira de rodas. No Natal a família, que vive no setor Taquari, recebeu uma visita da Liga Feminina de Combate ao Câncer e o menino ganhou o brinquedo que mais queria: um relógio de um personagem de desenho animado. Também foi presenteado com óculos de brinquedo e um boneco.

Podia até parecer simples, mas a visita fez a alegria do menino diante da situação financeira da família. “Quando ele estava andando e queria um brinquedo ele dizia assim ‘mãe a senhora não tem dinheiro’ e eu dizia ‘quando a mãe tiver, a mãe compra’, ele ficava satisfeito, não era aquele menino que saía gritando”, contou Elizabete Rodrigues, mãe do menino, na época.

O menino morreu neste domingo (6) e foi sepultado no cemitério Jardim das Acácias.

