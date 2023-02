Após morte suspeita de dengue hemorrágica, Osvaldo Cruz intensifica medidas de enfrentamento ao mosquito Aedes aegypti

Prefeitura determinou a abertura de um posto de apoio, que passará a funcionar a partir desta sexta-feira (17). Mosquito Aedes aegypti é o transmissor da dengue

Uma pessoa faleceu com suspeita de dengue hemorrágica em Osvaldo Cruz (SP). Amostras de sangue foram enviadas ao Instituto Adolfo Lutz para investigação. Não foram informados os dados da vítima, que foi a óbito no sábado (11).

Entre segunda-feira (13) e terça-feira (14), são mais 49 pessoas com a doença e 140 pacientes aguardam resultados de exames. O ritmo da epidemia causou uma procura acima da média de atendimento nas unidades de saúde do município, chegando a lotar o Pronto-socorro Municipal no último fim de semana.

Para resolver este problema no atendimento, a Prefeitura determinou a abertura de um posto de apoio, que passará a funcionar a partir desta sexta-feira (17).

A cidade já está em situação de emergência desde o dia 3 de fevereiro, por meio do decreto municipal 4.854/2023, devido ao quadro de epidemia de dengue.

Unidade de apoio

O anúncio foi feito pela prefeita Vera Morena e pela secretária de Saúde, Renata Coneglian, nesta quarta-feira (15).

“Estamos atendendo em média 40 pacientes com suspeitas de dengue em cada uma das oito unidades de saúde da rede das Equipes de Saúde da Família [ESFs]. Por isso decidimos ampliar o atendimento com unidade de apoio”, explicou a secretária.

A unidade vai funcionar no Centro de Pediatria, na Rua João Caliman, ao lado da Igreja Congregação Cristã do Brasil, no Jardim das Bandeiras, das 12h às 20h, de segunda a sexta-feiras.

A recomendação é de que as pessoas suspeitas de dengue procurem o posto mais próximo de sua residência. A unidade de apoio só será acionada se não houver possibilidade de atendimento no bairro onde o paciente mora.

Atendimento durante o Carnaval

Durante o fim de semana prolongado do Carnaval, a unidade de apoio ao enfrentamento à dengue vai funcionar na segunda-feira (18) e na terça-feira (19), das 8h às 18h.

A partir da Quarta-feira de Cinzas (20), os pacientes poderão voltar às unidades dos bairros, que retomarão os atendimentos. A partir deste dia, a unidade de apoio voltará a atender das 12h às 20h.

Ampliação de visitas e equipes de controle de vetores

A Prefeitura ampliou o número de trabalhadores na equipe de visitadores no controle de vetores, com aplicação de inseticida nos bairros. Agentes comunitários de saúde também vão ajudar nas visitas retirando objetos que possam acumular água e servir de criadouro do mosquito Aedes aegypti, que é o transmissor da dengue.

