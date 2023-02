Após o corte de 158 árvores, fazenda é autuada em mais de R$ 55 mil por degradação de vegetação nativa em Rancharia

Polícia Ambiental registrou a ocorrência nesta quarta-feira (22) no bairro Faxinal e constatou a exploração de 1,4321 hectares. Fazenda é autuada por degradação de vegetação nativa em Rancharia (SP)

Uma fazenda foi multada, nesta quarta-feira (22), em mais de R$ 55 mil pelo corte de 158 árvores e exploração de vegetação nativa, no bairro Faxinal, em Rancharia (SP).

Conforme a Polícia Ambiental, os agentes foram acionados para atender uma denúncia de supressão de vegetação.

No local, foi constatada a exploração de 1,4321 hectares de vegetação nativa em estágio inicial e o corte de 158 árvores de várias espécies em área comum.

Os policiais elaboraram dois Autos de Infração Ambiental, sendo um por destruir 158 árvores em área comum sem autorização de autoridade competente no valor de R$ 47.400 e outro por explorar 1,4321 hectares de vegetação nativa em estágio natural no valor de R$ 7.876,55. As duas autuações totalizaram R$ 55.276,55.

O dono da propriedade deve responder criminalmente pelo caso.

