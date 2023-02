Após onda de violência, polícia faz operação e prende dois homens em Resende

Segundo a PM, prisão de um deles ocorreu após tiroteio. Drogas, armas e veículos foram apreendidos na ação. Polícia faz operação em Resende

Divulgação/PM

Uma operação para coibir a violência em Resende (RJ) terminou com a prisão de dois homens nesta quinta-feira (2). As prisões aconteceram nos bairros Cidade Alegria e Jardim Beira Rio.

Policiais militares estiveram nas ruas ao longo do dia para evitar novos episódios violentos. Na última terça (31), por exemplo, um homem foi morto a tiros e dois foram baleados à luz do dia no Centro da cidade.

Segundo a PM, uma das prisões ocorreu após uma troca de tiros. O homem não quis se entregar e efetuou dois disparos com a pistola contra os agentes, que revidaram. No entanto, ninguém foi atingido.

Além dos presos, a operação teve a apreensão de drogas, duas armas, três carros e seis motos.

Todo o material apreendido foi levado junto com os presos para a delegacia. Também de acordo com a PM, um deles responde também por homicídio.

