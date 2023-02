Após posse, ALE-RO define presidentes das principais comissões da Casa

Sessão inaugural da nova legislatura está marcada para o dia 15 de fevereiro. Assembleia Legislativa de Rondônia (ALE-RO).

Após a posse de deputados, que aconteceu na última quarta-feira (1º), o Diário Oficial Eletrônico (DOE) da Assembleia Legislativa de Rondônia (ALE-RO) trouxe a definição dos membros das Comissões Permanentes da Casa durante o primeiro biênio.

A principal comissão, a de Constituição e Justiça e de Redação (CCJR), terá como presidente o deputado estadual Ismael Crispin (PSB). Laerte Gomes (PSD) será o vice-presidente. A CCJR terá ainda os deputados Luizinho Goebel (PSC), Delegado Lucas (Progressistas), Alan Queiroz (Podemos), Delegado Rodrigo Camargo (Republicanos) e a deputada Drª Taíssa (PSC), como membros titulares.

O União Brasil, maior partido da ALE-RO, terá o maior número de presidentes a frente de comissões, ao todo serão quatro:

Ieda Chaves será a presidente da Comissão de Finanças, Economia, Tributação, Orçamento e Organização Administrativa;

Gislaine Lebrinha, será a presidente da Comissão de Fiscalização e Controle;

Ezequiel Neiva será o presidente da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania;

Rosângela Donandon será a presidente da Comissão de Habitação e Assuntos Municipais.

Veja a composição das outras Comissões Permanentes da ALE-RO:

Luizinho Goebel (PSC) presidirá a Comissão de Educação e Cultura;

Cláudia de Jesus (PT) presidirá a Comissão de Saúde, Previdência e Assistência Social;

Edevaldo Neves (Patriota) presidirá a Comissão de Esporte, Turismo e Lazer;

Luis do Hospital (MDB) presidirá a Comissão de Agropecuária e Política Rural;

Affonso Cândido (PL) presidirá a Comissão de Indústria, Comércio, Ciência e Tecnologia;

Pedro Fernandes (PTB) presidirá a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável;

Cássio Goes (PSD) presidirá a Comissão de Transportes e Obras Públicas;

Delegado Lucas (Progressistas) presidirá a Comissão a Comissão de Defesa do Consumidor;

Delegado Camargo (Republicanos) presidirá a Comissão de Segurança Pública;

Drª Taíssa (PSC) presidirá a Comissão de Defesa dos Direitos da Criança, Adolescente, da Mulher e do Idoso.

Todos ocuparão seus cargos entre 2023 e 2025, quando se encerra o primeiro biênio. Com exceção da Comissão de Fiscalização e Controle e da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável que se reúnem nas manhãs e tardes de quarta-feiras, respectivamente, todas as outras comissões da ALE-RO irão se reunir em diversas horas do dia às terças-feiras, conforme o DOE.

A primeira sessão ordinária da nova legislatura da ALE-RO foi marcada para acontecer no próximo dia 15 de fevereiro.

