Após problemas estruturais, governo entrega recuperação de ponte que liga Brasil e Argentina em Uruguaiana

Rompimento de uma das vigas de sustentação da Ponte Internacional provocou restrição de trânsito em setembro de 2022. Trabalhos de reparo custaram R$ 6,3 milhões. Ponte sobre o Rio Uruguai, entre Uruguaiana e Paso de los Libres, na Argentina

O governo federal entregou, nesta sexta-feira (31), a obra de recuperação da Ponte Internacional, em Uruguaiana, que liga o Brasil e a Argentina na Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul. A travessia passava por reparos desde setembro de 2022, quando sofreu problemas estruturais.

Segundo o Ministério dos Transportes, o rompimento de uma das vigas de sustentação causou sérios danos à estrutura da ponte, impedindo a travessia de veículos pesados. O trânsito no local era feito no modelo “pare e siga”, com a liberação parcial de faixas da estrada. Os veículos puderam circular, com restrições de horário para caminhões, a partir de dezembro.

Os trabalhos na BR-290 custaram 6,3 milhões. Entre os reparos, foram feitos um viaduto em arco, o engrossamento dos pilaretes e vigas, bloqueio da junta central, além de reforços da laje do arco, de vigas e de pilares.

Os ministros Renan Filho (MDB), dos Transportes, e Paulo Pimenta, da Secretaria de Comunicação Social (Secom), participaram do ato de entrega da ponte. Também esteve presente o embaixador da Argentina no Brasil, Daniel Scioli.

A ponte de Uruguaiana é um dos principais pontos de ligação entre Brasil e Argentina, com o trânsito de caminhões de carga e veículos de passeio. No verão, a cidade é o 2º ponto de maior acesso de estrangeiros no país, atrás apenas do Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, segundo a Polícia Federal.

Estrutura de ponte entre Uruguaiana e Paso de los Libres, na Argentina

